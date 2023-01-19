Россияне хотят, чтобы в школах ужесточили наказания за серьезные проступки учеников

Более 90% опрошенных уверены, что детей надо привлекать к общественным работам и отстранять от уроков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Смоленской области школьник вытолкал из класса учителя. Педагог попросила покинуть класс буйного старшеклассника, но в ответ он силой выставил из класса саму учительницу и захлопнул у нее перед носом дверь. Этот поступок так возмутил россиян, что они предложили ужесточить наказания за серьезные проступки учеников.

Результаты опроса сайта KP.RU показали, что за ужесточение наказаний выступают 95% россиян. Их них 58% хотят, чтобы за серьезные нарушения дисциплины и недостойное поведение учеников привлекали к общественным работам. Респонденты уверены, что применение физической силы по отношению к учителю должно быть строго наказуемо. Кто-то даже предлагает выставить в школе охрану для учителей, ведь старшеклассники уже обладают достаточной силой, чтобы навредить взрослому человеку.

«Только тяжелый труд сделает из такого подростка нормального человека», - говорит участник опроса.

«Таких опасных детей надо ставить на учет в полицию», - волнуется другой.

«Это уже не проступок, а правонарушение. Тут должны уже правоохранительные органы подключиться», - делится мнением третий.

Еще 35% опрошенных считают, что отстранение сложных детей от уроков пойдет им на пользу. Тогда и родители, оказавшись наедине с такими хулиганами, больше внимания начнут уделять их воспитанию.

«Выгонять из школы и отправлять в специальное учебное заведение для трудных подростков. И ученик должен чувствовать, что это для него позор», - предлагает свой вариант еще один участник опроса.

2% опрошенных считают, что наказанием для таких непослушных ребят может стать оставление их после уроков. Респонденты верят, что дополнительные занятия пойдут хулиганам на пользу и заставят задуматься о своем поведении.

1% россиян считают, что замечания в дневник достаточно, это же школа, а не спецучреждение, а еще 1% говорят, что нужно все оставить в школах, как есть, большинство учеников и так нормально учатся.

И только 1% россиян предложили вместо наказания задуматься о поощрении. Давать привилегии тем ученикам, которые хорошо себя ведут, чтобы у их непослушных одноклассников был стимул лучше вести себя.

Оставшиеся 2% и вовсе заявили, что дело не в учениках, а в учителях. Если педагог не может найти подход к детям, то его следует отстранить от занятий в этом классе, считают респонденты.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 11,9 тысячи человек.