Участники СВО исповедались и причастились

Росгвардейцы - участники специальной военной операции посетили Крещенскую литургию в Луганской Народной Республике. Фото: Росгвардия

Военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции, посетили праздничную Божественную литургию в православном храме во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона.

Перед началом праздничных мероприятий специалисты инженерно-досмотровых групп Росгвардии провели профилактические осмотры территорий православных храмов, а потом и сами приняли участие в праздничной службе.

Фото: Росгвардия

«Участники литургии исповедались и причастились, а после окончания церковной службы набрали крещенской воды для боевых товарищей», - прокомменитровали кадры в Росгвардии.

Сотрудники и военнослужащие ведомства также приняли участие в обеспечении безопасности в местах проведения крещенских купаний в Луганской Народной Республике.

Фото: Росгвардия

«Очень важно воинам, воюющим за правое дело, участвовать в таинствах Церкви. Желаю вам твердости духа и Божьей помощи в нелёгком ратном труде по защите нашей Родины», - отметил настоятель храма во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона протоиерей Алексий Дармолад.