Ситуация для США станет патовой: Названо условие перелома в спецоперации на Украине

США доставляет тяжелую военную технику на границу Украины - в Польшу и Литву в рамках миссии НАТО Фото: REUTERS

В эфире «Радио «Комсомольская правда» ситуацию вокруг Украины Игорь Виттель и Иван Панкин обсудили с военным экспертом, членом Изборского клуба Владиславом Шурыгиным.

- Вашингтон подталкивает Украину к эскалации — в США перестали бояться тактических ядерных ударов?

- Они понимают, что Россия к ним, скорее всего, не прибегнет. Во-первых, тактический удар надо будет наносить не один, и даже не десять. Во-вторых, применение тактического боеприпаса в нынешних условиях выполнит главную мечту американцев - оно на десятилетия сделает Россию страной-изгоем. Даже наши союзники не смогут оправдать нас как страну, которая впервые применила ядерное оружие после 1945 года - против страны, у которой ядерного оружия нет.

- То есть, к жесткой эскалации не подталкивают?

- Эскалация - не совсем точное слово. Каждая из сторон пытается достичь своих целей. Для американцев желательно вынудить Москву признать свое поражение и вывести войска. Вряд ли они будут пытаться воздействовать на территорию России. Но их устроит вариант «Бури в пустыне», когда Ирак, который американцы заманили в Кувейт, получил военное поражение и был вынужден вывести войска. Он не был оккупирован, но стал страной-изгоем на следующие десять лет, пока американцы готовились ко второй кампании, в ходе которой они Ирак оккупировали.

- Судьба Ирака им кажется калькой по отношению к России?

- Да, но отличие в том, что тогда американцы сами воевали, вместе с союзниками. Сейчас используют прокси-армию – ВСУ. Которую приходится максимально вооружать, потому что победы пока не видно над Россией. Сейчас американцы и их союзники делают ставку на весенне-летнее наступление. Сначала они рассчитывали, что в ходе зимнего у них получится нанести поражение русским. В Киеве обещали к Новому году взять Мелитополь, выйти к Крыму, а к 24 февраля выйти на линию, которая была на момент начала СВО. Теперь эти планы у них перенесены на весну.

- Они понимают, что Россия тоже укрепляет свои силы?

- Понимают, но делают максимум для того, чтобы сформировать группировку. Формируются два корпуса, даются десятки танков, как минимум, бригадный комплект. Формируются новые бригады по типу страйкеровских, под это дается вооружение.

Они делают ставку: либо все, либо ничего. И отлично понимают, что если следующая попытка наступления не закончится поражением русских, то дальше перспективы Украины становятся очень туманными.

- Нам нужно поторопиться?

- Безусловно. Мы сейчас с колес все переделываем. Мы начинали с компактной профессиональной армии, которая оказалась для такой СВО мала. Сейчас наращиваем мощные силы, наращиваем промышленность. Если к лету выйдем на уровень военных поставок такой, что он превысит все то, что может дать Запад Украине, то это превратит ситуацию в патовую для США. Россия тогда начнет переваривать территории, продвигаясь все дальше вглубь. И для США станет уже важным просто остановить русских и договориться, даже с утратой для себя репутации.

- Какой еще вариант?

- Если мы ни с кем не договариваемся и продолжаем переваривать Украину на протяжении еще следующего года, когда от Украины останется, в лучшем случае, огрызок, который не имеет никакого стратегического значения. А все Черноморское побережье, весь левый берег Днепра окажется той Украиной, которая контролируется нами.

- Зеленский требует от НАТО гарантий безопасности — это формальность?

- Это не имеет никакого значения. Какие ему могут дать гарантии? Ему дают танки, артиллерию - это лучшие гарантии, которые ему могут дать. Воевать за него никто не будет.

- Но поляки заявляли, что готовы войти.

- Поляки нигде не говорили, что собираются воевать с Россией. Они могут войти тогда, когда Украина будет распадаться, чтобы забрать свой Львов и пару западных областей. Но всерьез воевать с Россией поляки не планируют.