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Политика19 января 2023 16:45

Бастрыкин поручил вернуть незаконно усыновленных иностранцами детей Донбасса на Родину

Председатель СК России поручил продолжить работу по восстановлению и защите прав детей, незаконно переданных украинскими властями в приемные семьи за рубеж
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России усилить работу по восстановлению и защите прав детей Донбасса, которые были нелегально вывезены в приемные семьи за рубеж.

«Украинские службы, используя незаконные схемы, передавали детей Донбасса в приемные семьи за рубеж, также вывозились воспитанники детских интернатов. При этом документы ряда детей не были оформлены в соответствии с законодательством», - заявили в СК России.

В ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле СК России, который, в том числе «осуществляет деятельность по восстановлению нарушенных прав детей».

Бастрыкин также поручил подчиненным во взаимодействии с профильными организациями продолжить и усилить работу по реализации мероприятий, направленных на защиту прав несовершеннолетних жителей новых регионов России.

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