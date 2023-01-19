Вокруг Артемовска сжимаются клещи: Раскрыта правда о наступлении России и залитые бетоном бункеры ВСУ

Артемовск - хорошо укрепленный город. Фото: REUTERS

Военкор KP.RU в своей авторской программе «Коц. Аналитика с именем» на Радио «Комсомольская правда» рассказал об обстановке в районе Артемовска, вокруг которого сжимаются клещи российской армии.

РЕЖЕМ ДОРОГИ

Сегодня ЧВК «Вагнер» и Евгений Пригожин официально сообщили: полностью взята под контроль деревня Клещеевка (она находится к югу от Артемовска). Можно по-разному относиться к таким новостям - есть локальные успехи, есть небольшие, а есть более крупные. Например, под маленькой деревней Прохоровка в 1943 году фашистам сломили хребет в ходе операции на Курской дуге. Так и Клещеевка, может и небольшая деревня, но в масштабе всей операции может сыграть важную роль.

У нас впереди много таких деревушек. Какие-то будут браться в результате образования котлов, какие-то - тяжелыми штурмовыми действиями, как в случае с Клещеевкой. Но сегодня, простите за каламбур, оформлены клещи вокруг Артемовска. Благодаря этому успеху, сегодня на северном фланге этих клещей у нас взяты Соледар, ПГТ «Соль» и Рудник-7, на южном – Клещеевка, через которую можно уже потихонечку двигаться в сторону трассы, соединяющей Артемовск и Константиновку.

От Соледара и от ПГТ «Соль» двигаются штурмовые отряды в сторону Парасковиевки (это, кстати, тот самый населенный пункт, где находятся знаменитые шахты, в которых на глубине 152 метра хранятся вагоны со стрелковым оружием с Великой Отечественной войны). А от Парасковиевки уже можно выходить на очередную линию снабжения Артемовска, ведущую в Славянск.

Есть еще дороги, которые ведут через Часов Яр в Краматорск. И я думаю, что Часов Яр станет следующим насеянным пунктом после Артемовска, который будут брать российские войска.

ПРОГУЛКИ НЕ БУДЕТ

Но для начала, конечно, надо будет разобраться с Артемовском. Это хорошо укрепленный город. В нем еще сидит противник и он продолжает готовиться к уличным боям. Это видно по их видеороликам, которые попадают в сеть. Готовятся основательно. То есть, там не будет легкой прогулки, а опять изнурительные городские бои, где верх одержит более мотивированный, соперник. А «вагнеровцы» показали, что в уличных боях равных им пока нет.

Естественно, надо будет отвлекать силы, чтобы купировать угрозу с севера - чтобы на Соледар не зашли украинские войска. А могут, ведь Зеленский продолжает стягивать на это направление подразделения. Так что скорее всего от Лисичанска на Северск может пойти давление уже кадровых подразделений вооруженных сил.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

По мере того, как мы будем приближаться к очередным укрепрайонам, скорее всего, противник будет формировать новые и новые линии обороны чуть дальше. Мы это наблюдали и во время боев за Рубежное, когда они закреплялись в Северодонецке, и во время боев за сам Северодонецк, когда они укреплялись в Лисичанске. А откатившись из Лисичанска, они укреплялись в Северске. И так будет дальше.

Они будут упираться и упираться, пока не подготовят следующую линию обороны. Но все будет зависеть от того, насколько ресурсы будут позволять вести наступление дальше. Взятие линии обороны, которая идет от Авдеевки до Славянска - Дружковка, Константиновка, Краматорск – скорее всего, это не самое ближайшая перспектива.

Украинцы хорошо укреплялись в Авдеевке и сейчас, когда мы выгрызаем позиции, видим, что там все залито в бетон. Они построили бетонные бункеры, которые не берет артиллерия. Потому подразделения первого корпуса ведут тяжелую штурмовую работу.

Кстати, не только «вагнеровцы» умеют штурмовать позиции и города. Первый корпус на этом тоже собаку съел. Можно вспомнить, как они мужественно брали и Пески, и сейчас идут бои за Водяное.

Я не знаю, какие планы у высшего руководства, но очевидно, что даже в случае освобождения всей Донецкой народной республики полностью ликвидировать угрозу обстрелов того же Донецка не удастся - у Киева без сомнений будет появляться вооружение, которое бьет далеко. Так что на этом, видимо, ничего не закончится.