Ученые: С помощью обоняния женщина может отличить одинокого мужчину от того, у которого есть пара

Можно и не нюхать - и так все понятно. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«Баба - она сердцем чует». Кажется, так говорил матерый бандит Горбатый попавшему в воровскую малину бедолаге Шарапову в фильме «Место встречи изменить нельзя». Прав был криминальный элемент. Про женскую чуйку все знают.

Но, оказывается, женскому «внутреннему носу» не уступает и банальный «внешний». Ученые из австралийского Университета Маккуори пришли к выводу, что женщины могут по запаху отличить, какой мужчина свободен и открыт для отношений, а кого уже «захомутали». Первые, говорят исследователи, для женского пола пахнут вкуснее и притягательнее.

Свои выводы группа ученых недавно опубликовала в научном журнале Frontiersin Psychology. Здесь же исследователи красиво описали и ход эксперимента. Хотя сам по себе он был какой-то дурацкий, не каждая бы на такое согласилась. Женщинам предлагали понюхать пропитанные потом майки, которые мужчины носили не меньше суток, и оценить запах. Каждой досталось по шесть маек: три принадлежали одиночкам, а три - женатым. При этом «подопытным» дамам, конечно же, не сказали, какие сняли с себя парни без пары, а какие были надеты на «занятых» мужчинах. Но пояснений, к слову, и не потребовалось. Аромат одежды «свободных» парней большинству дам показался резче и ярче. А запах футболок «женатиков» испытуемых женщин не впечатлил. То ли есть он, то ли нет, а если и есть, то какой-то невнятный. Вот так австралийские экспериментаторы и убедились, что женский нос острее воспринимает запах тех представителей сильного пола, которых еще никто не прибрал к рукам.

Кстати, когда ученые раздали «нюхальщицам» фото хозяев маек и попросили оценить мужественность и сексуальность изображенных на снимках мужчин, девы не были оригинальны: похвалы и комплименты от них в основном тоже получили одинокие мужчины. Отсюда мораль - как бы мужичонка от отношений ни прятался, жаждущая любви женщина его по запаху всегда вычислит. Но, скорее всего, все-таки не каждая.

Дело в том, что выборка испытуемых - во всяком случае, у российских психологов, которых «КП» попросила прокомментировать исследование их зарубежных коллег, - вызывает некоторые сомнения. Ведь майки ради удовлетворения научного интереса австралийских ученых нюхали всего-то 82 женщины. И те, как говорится, ограниченного возраста - от 18 до 35 лет. Так что к чистоте эксперимента и его «зоне покрытия» есть вопросы.

- Дамы чуяли, думаю, не мужское одиночество, а тестостерон, - рассуждает психолог Евгения Гамбарова. - Запахи, безусловно, влияют на выбор партнеров, но напрямую не связаны с тем, в браке человек или нет. «Тестостероновые» мужчины пахнут иначе, этот запах привлекателен для большинства женщин. Тестостерон отвечает не только за либидо, но и за социальную агрессию, то есть способность к достижениям. Внешность, запах мужчин с высоким и нормальным уровнем тестостерона для женщин интересны. А мужчины с пониженным уровнем часто имеют проблемы с лишним весом, их движения более плавные, неуверенные, они менее решительны. Можно и не нюхать - и так все понятно. Тестостерон может снижаться с возрастом, из-за болезней, образа жизни: малоподвижности, алкоголя, переедания. Если такой мужчина в браке, он обычно ни на кого и не смотрит, так как сил не всегда хватает даже на отношения с женой.

С ответным словом

Не дай себя унюхать

Ситуацию комментирует лидер общественно-аполитического движения «Фривольная Россия» Александр Моногамов.

- Ну что, как тебе новый кавалер?

- Ну не знаю, девочки. Так-то он классный, но, по-моему, женат.

- С чего ты взяла? Кольца на пальце у него нет.

- А вы его понюхайте, там же типичный запах женатика.

Примерно так, да? Все просто и надежно.

Вообще история с запахами давно не дает покоя не только ученым, но и кинематографистам - сериал «Нюхач» помните? И парфюмеры тоже не отстают - есть же специальные духи с феромонами, которые делают человека совершенно неотразимым в сексуальном смысле. Вот цитата из пресс-релиза: «Феромоны не имеют своего запаха и не воспринимаются человеком на уровне сознания. Феромоны действуют на специальную железу Якобсона, которая находится в носу. Даже мизерного количества феромонов достаточно, чтобы организм воспринял сигнал и начал реагировать соответствующим образом. Именно эти неуловимые запахи отвечают за возникновение необъяснимой мгновенной симпатии».

Мы уже знаем, что есть некий особый запах успеха, который источают состоявшиеся мужчины. Запах страсти тоже кто-то умудряется учуять. Теперь вот обнаружен аромат семейного статуса. Это тревожит. Нельзя выдавать в открытый доступ столько конфиденциальной информации о себе.

Вывод: надо следить за своими запахами. Это очень хорошая идея не только для тех, кто хочет ввести в заблуждение противоположный пол, но и вообще для всех людей. Стоит, например, регулярно принимать душ, пользоваться дезодорантами. А то иногда в общественном транспорте такие ароматы неудач в личной жизни стоят…