Раскрыт миф про завещание Ленина: Просил ли вождь похоронить его с матерью

Скульптура "Володя с матерью Марией Ульяновой" в городе Ульяновске. Фото: Shutterstock

- Так есть завещание Ильича или нет?

- Историки исходят из того, что завещания нет.

- А знаменитое «Письмо к съезду»?

- Это оказалось последней его работой, которую принято воспринимать как завет Ильича. По объему оно небольшое, но до сих пор вызывает споры.

- Почему?

- Писалось оно в последнюю неделю декабря 1922-го и первые дни 1923-го. Там оценка всех руководителей партии. Из членов Политбюро критике не подверглись только Калинин и Молотов. Есть и про «грубость Сталина».

- Почему воспринимать это как политическое завещание нельзя?

- Ленин зимой 1923-го не собирался умирать. Это был лишь стандартный для него критический подход к товарищам в преддверии съезда.

- Ильич не завещал свой высший пост преемнику?

- И мысли такой не было - он всегда выступал за коллективное руководство.

- Когда верхушка партии узнала про «Письмо к съезду»?

- Сразу же, в январе 1923-го. А на съезде ВКП(б) в мае 1924-го «завещание» зачитали для всех двух тысяч делегатов. После, в 1927-м, приказом Сталина в приложении к газете «Правда» письмо Ленина было полностью опубликовано.

- Ильич не оставил завещаний - где и как его хоронить, что оставить близким?

- Нет такого документа. Ленин никогда не задумывался об этом. Рассказы о желании быть похороненным на Волковом кладбище в Петербурге, рядом с матерью, появились в 1990-е. В архивах нет ни одного подобного намека.

- Писали про его просьбу о кремации.

- Этот миф возник из воспоминаний одного из эмигрантов-меньшевиков. Прямых свидетельств нет.

- Вдова Ильича Надежда Крупская тоже не имела от него указаний о похоронах?

- Есть единственное письмо Крупской, где она в период оплакивания Ленина обратилась к ЦК, чтобы не создавали ему больших памятников. Потому что в стране поднялась бешеная волна переименований. У Крупской были сомнения и по поводу мумификации. Но когда вопрос ставился на голосование, она не выступила против. В протоколах нет ее возражений.

- В итоге никакую свою собственность Ленин никому не завещал?

- Единственная собственность которая у него была, - его богатейшая библиотека. Ее приказом Ельцина в 90-е перевезли из Квартиры-музея Ленина в Кремле в Горки Ленинские. Когда перевозили, в книжных шкафах обнаружили фальшстенки, под которыми была коллекция белогвардейских агитплакатов, в том числе антиленинских, которые Ильичу привозили с фронтов.

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