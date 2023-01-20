Раскрыт миф про завещание Ленина: Просил ли вождь похоронить его с матерью

Скульптура "Володя с матерью Марией Ульяновой" в городе Ульяновске.
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- Так есть завещание Ильича или нет?
- Историки исходят из того, что завещания нет.
- А знаменитое «Письмо к съезду»?
- Это оказалось последней его работой, которую принято воспринимать как завет Ильича. По объему оно небольшое, но до сих пор вызывает споры.
- Почему?
- Писалось оно в последнюю неделю декабря 1922-го и первые дни 1923-го. Там оценка всех руководителей партии. Из членов Политбюро критике не подверглись только Калинин и Молотов. Есть и про «грубость Сталина».
- Почему воспринимать это как политическое завещание нельзя?
- Ленин зимой 1923-го не собирался умирать. Это был лишь стандартный для него критический подход к товарищам в преддверии съезда.
- Ильич не завещал свой высший пост преемнику?
- И мысли такой не было - он всегда выступал за коллективное руководство.
- Когда верхушка партии узнала про «Письмо к съезду»?
- Сразу же, в январе 1923-го. А на съезде ВКП(б) в мае 1924-го «завещание» зачитали для всех двух тысяч делегатов. После, в 1927-м, приказом Сталина в приложении к газете «Правда» письмо Ленина было полностью опубликовано.
- Ильич не оставил завещаний - где и как его хоронить, что оставить близким?
- Нет такого документа. Ленин никогда не задумывался об этом. Рассказы о желании быть похороненным на Волковом кладбище в Петербурге, рядом с матерью, появились в 1990-е. В архивах нет ни одного подобного намека.
- Писали про его просьбу о кремации.
- Этот миф возник из воспоминаний одного из эмигрантов-меньшевиков. Прямых свидетельств нет.
- Вдова Ильича Надежда Крупская тоже не имела от него указаний о похоронах?
- Есть единственное письмо Крупской, где она в период оплакивания Ленина обратилась к ЦК, чтобы не создавали ему больших памятников. Потому что в стране поднялась бешеная волна переименований. У Крупской были сомнения и по поводу мумификации. Но когда вопрос ставился на голосование, она не выступила против. В протоколах нет ее возражений.
- В итоге никакую свою собственность Ленин никому не завещал?
- Единственная собственность которая у него была, - его богатейшая библиотека. Ее приказом Ельцина в 90-е перевезли из Квартиры-музея Ленина в Кремле в Горки Ленинские. Когда перевозили, в книжных шкафах обнаружили фальшстенки, под которыми была коллекция белогвардейских агитплакатов, в том числе антиленинских, которые Ильичу привозили с фронтов.
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