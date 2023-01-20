Евгений Дятлов развелся с третьей женой ради красавицы-помощницы?

Актер Евгений Дятлов и его супруга Юлия Джербинова Фото: Борис КУДРЯВОВ

"Лучший певец среди актеров", сердцеед Евгений Дятлов в этом году отметит юбилей: 2 марта артисту исполнится 60 лет. И как тут сдержать пресловутое "А кто даст?", когда Дятлов по-прежнему брутален, подтянут, моложав и все-так же нравится дамам. А они - ему.

ВЫПИЛ КОФЕ... И УШЕЛ ИЗ СЕМЬИ

Главной женщиной в своей жизни Евгений Дятлов до недавних пор называл третью жену Юлию Джербинову, с которой был счастлив в браке с 2007 года. Познакомились они на работе - оба актеры, вместе играли в спектакле с символичным названием "Опасные связи". Роман вспыхнул после очередной репетиции, хотя артист на тот момент был женат.

- Я очень ревную Женю, - делилась Юлия в интервью несколько лет назад. - Я не вчера родилась, поэтому точно знаю: иногда семья рушится из-за чашечки кофе, на которую соглашается один из супругов, не имея ввиду ничего "такого". Мы ведь с Женькой именно так "допились кофе". Сначала просто общались, потом нас стало тянуть друг к другу, и в один прекрасный день мы поняли, что хотим быть вместе.

Первое время актер разрывался между любимой женщиной и семьей - женой Екатериной, ассистентом режиссера на студии "Ленфильм" и сыном Федей. К тому моменту, как супруга обо всем узнала, служебный роман длился уже год. Последовал тяжелый разговор, а вслед за ним и развод.

- Была кризисная полоса в жизни, я встретил другую - так бывает, - рассказывал о своём втором браке артист. - Жене Катерине я не сам сообщил об измене - всё вскрылось без моего участия. Был опыт: в первом студенческом браке (с актрисой Дарьей Юргенс, которая родила Дятлову сына Егора. - Ред.) я признался жене, что изменил ей с коллегой по театру. До сих пор об этом жалею. Я ведь после этого пришел к священнику, объяснил ситуацию. Батюшка ответил, что нельзя так поступать. Говорит: "Тебе стало легче, а жене - нет". Лучше было прийти к нему исповедаться. С тех пор я женщинам о таком не рассказывал.

ЖЕНА КОНТРОЛИРОВАЛА КАЖДЫЙ ШАГ

Ради Дятлова третья супруга была готова на всё: Джербинова ушла из профессии и занялась делами мужа - стала его директором и помощницей 24/7. Когда актер колесил по стране с гастролями, Юлия неслась вслед за ним, хотя это не всегда было удобно - во все поездки пара отправлялась с маленькой дочкой Варей.

Чтобы подарить любимому мужчине ребенка, Юлии пришлось решиться на процедуру ЭКО и даже не одну. В итоге, когда в 37 актриса стала мамой, она всю себя посвятила семье. И чтобы не повторять ошибок предшественниц, контролировала каждый шаг мужа, честно признаваясь: "Боюсь, что его уведут".

- Я чувствую этот контроль, - говорил артист. - Иногда он давит на меня, напрягает. Надо мной постоянно довлеет фраза: "Женя, не смотри по сторонам!". Но такое поведение супруги надо понять и принять. В противном случае ты будешь обречен на постоянную изматывающую битву.

С ДИРЕКТОРОМ В ОБНИМКУ

Похоже, этот контроль ничем хорошим не закончился: с прошлого года красавец-актер появляется на светских мероприятиях совсем с другой женщиной. При этом, никаких заявлений о разводе всегда закрытый Дятлов не делает, а блондинку-спутницу везде представляет своим директором Дарьей Травниковой. Впрочем, поклонники в эту версию не верят.

Евгений Дятлов и Дарья Травникова на съемках YouTube-шоу Стаса Ярушина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Разве директоров обнимают за талию? - обсуждают в соцсетях общие снимки пары, на которых они позируют совсем не как коллеги.

- Это жена, а не директор, - уверяют в комментариях.

Вместе с Дарьей в прошлом году актер уже отметился на красной дорожке Забайкальского кинофестиваля, на вручении кинопремии, а прямо перед Новым годом - на светской премьере фильма "Оливье". И каждый раз нарушил негласное правило, по которому перед камерой не стоит появляться с помощницей. В конце концов, ассистенты есть у всех артистов, но никто из них не позирует на красной дорожке и не мелькает в репортажах светской хроники.

- Ходят разные слухи. Ну что вы хотите, Дятлов в свои 60 - красавец-мужчина. Слышала, что с женой он развелся еще в 2021 году и уже успел заново жениться, - поделилась с KP.RU знакомая артиста. - Вроде как, и ребенок там есть, но какие могут доказательства? Люди говорят, а свечку никто не держал...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

"Евгений не женат"

Однако, сама Дарья Травникова на прямой вопрос, можно ли их с Евгением Дятловым поздравить со свадьбой, ответила туманно, подтвердив разве что информацию о разводе.

- Прямой ответ: Евгений не женат, - рассмеялась Дарья. - Что там пишут в соцсетях, я не видела. Я его директор, соответственно, какие-то мероприятия по работе мы посещаем вместе.

А вот сам актер и его экс-супруга на звонки KP.RU так и не ответили.