Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеовыступления в австралийском Институте Лоуи призвал НАТО к нанесению превентивного удара по России, с целью не допустить применения ядерного оружия российской стороной.

– Я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот - ждать ядерных ударов России, – заявил Зеленский.

Несмотря на то, что глава киевского режима не уточнил, о каких именно ударах по России со стороны альянса он мечтает, его слова выглядят явным призывом к началу Третьей мировой войны, в которой, по мнению экспертов, победителей не будет.

Испугавшись выходки своего босса, в полемику включился пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, вскоре заявивший в соцсети, что президент Украины ни в коем случае не имел в виду нанесение ядерных ударов по России.

– Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции, – написал Никифоров.

Хотя всем прекрасно известно о непрекращающихся попытках Киева атаковать Запорожскую АЭС с целью устроить ядерную провокацию и заставить коллективный Запад выделять еще больше денег и оружия для поддержания нелегитимной украинской власти.