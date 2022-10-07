Новый президент Буркина-Фасо стал самым молодым лидером в мире

Самопровозглашенный лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Фото: REUTERS

В африканской Буркина-Фасо (бывшая Верхняя Вольта) случился очередной переворот, в результате которого к власти пришел ранее мало кому известный Ибрагим Траоре, еще недавно находившийся в чине армейского капитана. Теперь же Траоре официально провозглашен президентом страны и гарантом ее независимости.

Среди главных достоинств нового лидера – его молодость. Траоре всего 34 года и он на целых два года младше президента Чили Габриэля Борича, носившего до этого звание самого молодого лидера в мире.

Капитан Траоре сменил на посту президента подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу, который в свою очередь пришел к власти в результате военного переворота, правда, бескровного, в январе этого года.

Вообще же, вся история Буркина-Фасо, ставшей независимой от Франции в 1960 году и получившей нынешнее название в 1984 году, - это нескончаемая череда переворотов.

Дольше всех у власти продержался президент Блез Компаоре, занявший свой пост в результате реализации заговора и убийства предыдущего главы государства, Томаса Санкара.

Компаоре был свергнут военными при попытке внести в конституцию страны поправки, которые могли еще на 5 лет продлить его 27-летнее пребывание на посту президента.

Впрочем, ни длительное правление Компаоре, ни большое количество кровавых и бескровных переворотов, в результате которых к власти в стране приходили самые разные люди, так и не принесли на территорию этой страны ни мира, ни благополучия.