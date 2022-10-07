От таких людей, как и от техники, веет мощью

Победитель конкурса «Лица труда-2020» Андрей Дубровин.

– Как тогда, так и сейчас работаю в редакции газеты «Челябинский трактор» фоторепортером, – рассказывает еще один наш победитель конкурса «Лица труда-2020». – Снимок, принесший мне победу, был сделан по заказу редакции. Пришел я на производство, нашел человека – он отличался богатой фактурой – и снял его.

Помню, трактора почти готовые уже стояли. Их отправляли заказчику и перед этим проверяли. Внушительное зрелище. Человек, который то ли на контроле работал, то ли на приемке – был интересной внешности. Я увлекся. От души поснимал его и сам момент.

Победа в конкурсе стала для меня неожиданной и очень лестной. Обычно я редко участвую в конкурсах и мало куда отправляю свои фотоработы.

А получилось все замечательно, чему я очень рад. Спасибо жене. Это она вычитала объявление о конкурсе и меня туда направила. Мы вместе и на награждении были.

Снимок, принесший победу Андрею Дубровину.

Сегодня я хорошего парня фотографировал. У нас на заводе трудится. Совсем молодой, но большой молодец. В цехе его любят и знают. Трудолюбив. Позитивен. Хотя из детдомовских, сирота. Настоящий герой труда. Таких приятно снимать. О таких нужно писать очерки. Человек сам себя сделал. Пока я фотографировал, подошла крановщица, похвалила нас обоих: «Молодец, что снимаешь, он отличный парень!» Я тоже так думаю: нужно снимать тех, кто вселяет бодрость духа, энергию, на кого можно равняться, кто своей жизнью исповедует истинные ценности. Глядишь, еще кто-то подтянется. Когда хвалят, всем приятно.

Конкурсы такого рода, какие вы проводите, просто необходимы. Чем смотреть на тех, кто окончательно потерял стыд, но при этом не сходит с экранов телевизоров и страниц журналов, лучше иметь перед глазами настоящие лица профессиональных тружеников. Они действительно заряжают.