Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков Фото: Кадр видео

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, как продвигается специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины на основных направлениях: «на Купянском все атаки ВСУ отражены, уничтожено более 80 военнослужащих украинских вооруженных сил, 5 танков, 4 БМП, 10 единиц автомобильной техники, а также германская самоходно-артиллерийская установка с высокоточными боеприпасами, на Краснолиманском при попытке форсирования подразделениями ВСУ реки Жеребец российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, 5 бронированных машин и 5 пикапов, на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей».

«Наступательные действия противника на других направлениях также пресечены», - подчеркнул Конашенков.

По словам генерал-лейтенанта наиболее серьезные потери враг несет на Николаево-Криворожском направлении. Там противник силами до пяти батальонных тактических групп пытался вести наступательные действия. Также в Херсонской области полностью разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ. Большие потери несет киевский режим в районе Северска и Славянска, где за сутки уничтожено более 100 украинских военных.

Несет потери украинская армия и в тылу. Так, минувшей ночью высокоточным ударом ВКС России в Хмельницкой области на Шепетовском ремонтном заводе уничтожены цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены: вертолет Ми-8, 2 склада боеприпасов в Запорожье, 6 пунктов управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 162-х районах.

Кстати, на все заявления Минобороны пропагандисты киевских властей соревнуются во вранье: «Россия разбомбила многоэтажку, школу и 100 частных домов. Пострадавших среди военнослужащих нема». Чем фактически подтверждают, что российские ракеты опять нашли и ликвидировали вооруженные формирования, что прятались в частных домах и школах.

В небе зоны СВО уничтожено 4 беспилотника, 21 снаряд реактивных систем залпового огня «Химарс» и «Ольха», а также 4 противорадиолокационные ракеты «Харм» в районе Новой Каховки и Антоновского моста.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

315 - самолетов.

158 - вертолетов.

2164 - беспилотных летательных аппарата.

379 - зенитных ракетных комплексов.

5448 - танков и других боевых бронированных машин.

862 - боевые машины реактивной системы залпового огня.

3453 - орудия полевой артиллерии и миномета.

6360 - единиц специальной военной и автомобильной техники.

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