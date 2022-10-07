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Общество7 октября 2022 12:35

В России стартует первый в мире проект памяти не летавшим космонавтам «Тоже герои»

На спутниках увековечат память людей, которые всю жизнь посвятили высокой цели, но реализовать мечту не смогли по независящим от них причинам
Павел ЧЕРНЫШОВ
Начало проекта «Тоже герои».

Начало проекта «Тоже герои».

«Не летавший космонавт» - это трагедия! Поступившие в отряд космонавтов тратят молодость на подготовку (в среднем – 13 лет), многим жертвуя ряди мечты, но реализовать ее удается далеко не всем. Проект «Тоже герои» позволит сохранить память о людях, которые посвятили свою жизнь развитию отечественной космонавтики, но не побывали в космосе. Их именами будут названы российские спутники, выводимые на орбиту Земли. О чем сообщили гости пресс-центра «Комсомольской правды», посетившие медиагруппу в честь 65-летия запуска первого искусственного спутника Земли.

Кроме того, в рамках проекта будет создана и размещена на сайте-мемориале скульптурная композиция в формате виртуального интерактивного 3D-памятника, а также сняты документальные видеоролики о героях проекта. На орбите вокруг нашей планеты появится первый в мире космический мемориал, который будет пополняться по мере запуска новых космических аппаратов.

На таких спутниках разместят имена космонавтов, которым не удалось полететь в космос.

На таких спутниках разместят имена космонавтов, которым не удалось полететь в космос.

СПУТНИК С ИМЕНЕМ

Организатор проекта «Тоже герои» – агентство Dobro Agency. Партнеры – многопрофильная ИТ-компания Sitronics Group (входит в Группу АФК «Система»), и входящая в нее частная космическая компания «Спутникс». Группа компаний участвует в проекте в рамках ESG-повестки Корпорации. Информационным партнером проекта выступила «Комсомольская правда».

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«12 апреля 1961 года мы стали космической нацией, но даже в легендарном первом отряде из 20 молодых и перспективных военных летчиков, ставших первыми слушателями-космонавтами, в космос поднялись только 12, - напомнил руководитель проекта «Тоже герои», генеральный директор агентства Dobro Agency Максим Бобров. - За всю историю отечественной космической программы на орбите побывало 130 человек, однако около полусотни из зачисленных в отряды космонавтов так и не полетели. Имена многих из них незаслуженно преданы забвению. Память о них будет увековечена так, как ещё никто в мире этого не делал».

Максим Бобров: «Память о них будет увековечена так, как ещё никто в мире этого не делал».

Максим Бобров: «Память о них будет увековечена так, как ещё никто в мире этого не делал».

Компания Sitronics Group создает собственную группировку спутников. Космические аппараты для запусков производит компания «Спутникс». Помимо решения научных и практических задач, спутники станут носителями имен не полетевших космонавтов.

«Космические аппараты с именами космонавтов запустим в 2023 году. Первые 9 спутников планируется отправить на орбиту уже в первой половине года. Это будут сверхкомпактные космические аппараты формата CubeSat, – сообщил президент Sitronics Group Николай Пожидаев. - Спутники весят всего несколько килограммов. И при этом решают важные, в том числе государственные задачи. Группировки таких аппаратов будут обеспечивать оперативный доступ к данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и мониторинга судоходства».

Николай Пожидаев: «Первые 9 спутников планируется отправить на орбиту уже в первой половине 2023 года».

Николай Пожидаев: «Первые 9 спутников планируется отправить на орбиту уже в первой половине 2023 года».

Масса каждой таблички – не больше 10 грамм. Повлиять на работу спутников они не могут. Но таким образом удастся увековечить имена людей, которые внесли немалый вклад в развитие космонавтики.

ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

«Большинству о них ничего неизвестно. Но у них была судьба, которую следует обязательно показать людям, - отметил летчик-космонавт Герой России Александр Лазуткин. – Я уже был в отряде космонавтов, когда с удивлением узнал, сколько людей прошло через него, но так и не полетели в космос. Проект очень интересный. А если мы увековечим неизвестных героев космоса маленькими звездочками в небе – это будет очень хорошо».

Судьба многих из них была по-настоящему героическая. Заместитель главного редактора журнала «Русский космос», академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Игорь Маринин напомнил несколько фамилий. Например, Валентин Бондаренко – это самый молодой космонавт из первого отряда, который погиб во время подготовки за три недели до полета Юрия Гагарина. Татьяна Кузнецова – дублер Валентины Терешковой. 10 лет прослужила в ВВС. Затем вернулась в центр подготовки космонавтов, где проработала до пенсии. Практически вся ее жизнь была связана с космосом. Виктор Чиркин – совершенно уникальный человек. Должен был лететь на «Буране», но не сложилось. Летчик-испытатель. Стал Героем России после того, как ушел из отряда космонавтов, поскольку принимал участие в испытаниях более 300 типов и видов различных самолетов.

В создании виртуального интерактивного 3D-памятника примет участие известный скульптор Андрей Коробцов, автор легендарного Ржевского мемориала. Созданная им модель скульптуры будет оцифрована и станет основой интерактивного памятника, размещенного на сайте проекта. Веб-сайт станет цифровым мультимедийным мемориалом, где посетители смогут узнать о жизни космонавтов, которым орбита так и не покорилась.

Причем, использовать эту информацию можно будет как на уроках «Разговор о важном» в школах, так и в различных проектах Московского музея космонавтики. Что послужит популяризации космической тематики среди молодежи.

Пресс-конференцию можно посмотреть по ссылке

О РАЗНОМ