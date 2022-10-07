В России стартует первый в мире проект памяти не летавшим космонавтам «Тоже герои»

Начало проекта «Тоже герои».

«Не летавший космонавт» - это трагедия! Поступившие в отряд космонавтов тратят молодость на подготовку (в среднем – 13 лет), многим жертвуя ряди мечты, но реализовать ее удается далеко не всем. Проект «Тоже герои» позволит сохранить память о людях, которые посвятили свою жизнь развитию отечественной космонавтики, но не побывали в космосе. Их именами будут названы российские спутники, выводимые на орбиту Земли. О чем сообщили гости пресс-центра «Комсомольской правды», посетившие медиагруппу в честь 65-летия запуска первого искусственного спутника Земли.

Кроме того, в рамках проекта будет создана и размещена на сайте-мемориале скульптурная композиция в формате виртуального интерактивного 3D-памятника, а также сняты документальные видеоролики о героях проекта. На орбите вокруг нашей планеты появится первый в мире космический мемориал, который будет пополняться по мере запуска новых космических аппаратов.

На таких спутниках разместят имена космонавтов, которым не удалось полететь в космос.

СПУТНИК С ИМЕНЕМ

Организатор проекта «Тоже герои» – агентство Dobro Agency. Партнеры – многопрофильная ИТ-компания Sitronics Group (входит в Группу АФК «Система»), и входящая в нее частная космическая компания «Спутникс». Группа компаний участвует в проекте в рамках ESG-повестки Корпорации. Информационным партнером проекта выступила «Комсомольская правда».

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«12 апреля 1961 года мы стали космической нацией, но даже в легендарном первом отряде из 20 молодых и перспективных военных летчиков, ставших первыми слушателями-космонавтами, в космос поднялись только 12, - напомнил руководитель проекта «Тоже герои», генеральный директор агентства Dobro Agency Максим Бобров. - За всю историю отечественной космической программы на орбите побывало 130 человек, однако около полусотни из зачисленных в отряды космонавтов так и не полетели. Имена многих из них незаслуженно преданы забвению. Память о них будет увековечена так, как ещё никто в мире этого не делал».

Максим Бобров: «Память о них будет увековечена так, как ещё никто в мире этого не делал».

Компания Sitronics Group создает собственную группировку спутников. Космические аппараты для запусков производит компания «Спутникс». Помимо решения научных и практических задач, спутники станут носителями имен не полетевших космонавтов.

«Космические аппараты с именами космонавтов запустим в 2023 году. Первые 9 спутников планируется отправить на орбиту уже в первой половине года. Это будут сверхкомпактные космические аппараты формата CubeSat, – сообщил президент Sitronics Group Николай Пожидаев. - Спутники весят всего несколько килограммов. И при этом решают важные, в том числе государственные задачи. Группировки таких аппаратов будут обеспечивать оперативный доступ к данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и мониторинга судоходства».

Николай Пожидаев: «Первые 9 спутников планируется отправить на орбиту уже в первой половине 2023 года».

Масса каждой таблички – не больше 10 грамм. Повлиять на работу спутников они не могут. Но таким образом удастся увековечить имена людей, которые внесли немалый вклад в развитие космонавтики.

ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

«Большинству о них ничего неизвестно. Но у них была судьба, которую следует обязательно показать людям, - отметил летчик-космонавт Герой России Александр Лазуткин. – Я уже был в отряде космонавтов, когда с удивлением узнал, сколько людей прошло через него, но так и не полетели в космос. Проект очень интересный. А если мы увековечим неизвестных героев космоса маленькими звездочками в небе – это будет очень хорошо».

Судьба многих из них была по-настоящему героическая. Заместитель главного редактора журнала «Русский космос», академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Игорь Маринин напомнил несколько фамилий. Например, Валентин Бондаренко – это самый молодой космонавт из первого отряда, который погиб во время подготовки за три недели до полета Юрия Гагарина. Татьяна Кузнецова – дублер Валентины Терешковой. 10 лет прослужила в ВВС. Затем вернулась в центр подготовки космонавтов, где проработала до пенсии. Практически вся ее жизнь была связана с космосом. Виктор Чиркин – совершенно уникальный человек. Должен был лететь на «Буране», но не сложилось. Летчик-испытатель. Стал Героем России после того, как ушел из отряда космонавтов, поскольку принимал участие в испытаниях более 300 типов и видов различных самолетов.

В создании виртуального интерактивного 3D-памятника примет участие известный скульптор Андрей Коробцов, автор легендарного Ржевского мемориала. Созданная им модель скульптуры будет оцифрована и станет основой интерактивного памятника, размещенного на сайте проекта. Веб-сайт станет цифровым мультимедийным мемориалом, где посетители смогут узнать о жизни космонавтов, которым орбита так и не покорилась.

Причем, использовать эту информацию можно будет как на уроках «Разговор о важном» в школах, так и в различных проектах Московского музея космонавтики. Что послужит популяризации космической тематики среди молодежи.

Пресс-конференцию можно посмотреть по ссылке