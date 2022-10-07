Карго, потертая кожа и ботфорты: самые модные вещи в дорогом гардеробе Собчак, Медведевой и Ивлеевой

У Ксении Собчак в гардеробе много кожи — очень актуально. Фото: социальные сети

Мода циклична и в этом осенне-зимнем сезоне вновь актуальны вещи, в которых много лет назад щеголяли наши мамы или мы сами. Есть и модные новинки в рекомендациях стилистов. Рассматривает обновки наших звезд на осень 2022 и зиму 2023, а также читаем список модных рекомендаций от стилиста.

Ксения Собчак сама собирает очередной модный лук на день – подбирает: верх, низ, обувь, сумку, верхнюю одежду. На этом фото – один из удачных октябрьских выходов журналистки. Новые любимые сапоги Ксении – высокие на тракторной подошве. Подходят под любую текстуру, крой и стиль. Хорошие, сапоги – надо брать! Идеальное шерстяное платье на все осенне-зимние «случаи»: рукава-фонарики, вырез в форме сердца или «каре» - визуально вытягивает шею, увеличивает объем груди, выгодно подчеркивает ключицы. Бахрома все еще актуальна.

Модный лук Ксении Собчак. Обратите внимание на высокие сапоги на тракторной подошве. Фото: социальные сети

Регина Тодоренко на этом фото хвастается не столько косухой, сколько беретом. Этот берет из эко-кожи возвращает нас в 80-е. Актуально дополнять его высокими кожаными сапогами, удлиненными пиджаками из кожи или денима с акцентированными плечами.

У Регины Тодоренко самый модный берет — из эко-кожи. Фото: социальные сети

Жасмин в кожаном плаще и поет на сцене под открытым небом, и гуляет с детьми. Актуальная вещь, в таких выходили на сцену в нулевые. Отлично если в вашем «сундуке» есть винтажный экземпляр. Просмотрите фото тех лет и смело ищите похожие в семейных гардеробах. Кожаное пальто легко сочетается с любой одеждой: и со свободными брюками, лаконичным топом и грубыми ботинками; и с платьем и сапогами на шпильке. Цвета любые: тренчи, пальто с матовым и глянцевым отливом в шоколадного, карамельного, бирюзового… Главный цвет на ближайшие сезоны – розовый. Классикой и самым универсальным вариантом всегда остается черный плащ или тренч.

Певица Жасмин в шоколадном лаковом плаще. Их носили в нулевые и теперь вновь вернули на подиумы. Фото: социальные сети

Жасмин в ярко розовом плаще — привет из 90-х. Розовый — самый модный цвет сезона и весны 2023. Фото: социальные сети

Евгения Медведева сейчас у нас выступит не как фигуристка, а как икона стиля. Это все, благодаря, твидовому жакету. Идеальная парочка к нему: широкие джинсы и водолазка. Свой идеальный твидовый жакет можно сшить – вдохновитесь моделями из последних коллекций Chanel. Идеальным станет сочетание черного с блесками, пайетками.

Фигуристка Медведева в твидовом жакете быстро записали в модницы. Фото: социальные сети

Анастасия Ивлеева больший специалист по брюкам. Вот две новинки: широкие джинсы и самые модные брюки года – карго: это свободный крой и большие накладные карманы. Оливковые или бежевые – практичные и самые популярные.

Ивлеева в очень широких джинсах. Фото: социальные сети

Настя Ивлеева и главные брюки осени — карго. Фото: социальные сети

Елизавета Арзамасова стала стараться приобретать базовые вещи классического стиля в свой гардероб. Кашемировое пальто – основа гардероба в холода, прослужит не один сезон, отлично сочетается с любой одеждой. У актрисы пальто веселое – с аппликациями, что гармонично сочетается с ее возрастом и стилем.

Арзамасова сменила стиль. Фото: социальные сети

Эксперт по стилю Юлия Казакова составила для KP.RU список из 20 самых модных вещей на осень и зиму.

Эксперт по стилю Юлия Казакова. Фото: социальные сети

1. Ботфорты. Обязательны к покупке, эти сапоги могут быть как на каблуке, так и на плоской или тракторной подошве.

2. Бомбер оверсайз. Эту куртку свободного кроя лучше сочетать с более строгим низом: обувь на шпильке, прямые брюки, юбка.

3. Шляпы и береты из кожи или эко-кожи. Отлично - если они будут в ярких оттенках.

4. Главные цвета сезона - черный и розовый. Лучше – тотал-лук (комплект одежды одного цвета).

5. Тренч - особенно из эко-кожи, кожи, лакированной кожи.

6. Прямая юбка длины макси. В паре с кожаным ремнем шикарно вытягивает силуэт.

7. Кожа не теряет своих позиций. Можно обратить внимание на кожаные корсеты, одежду из цветной кожи.

8. Состаренная, винтажная, потертая кожа занимает лидирующие позиции на показах модных домов. Присмотритесь к верхней одежде из этих материалов.

9. Брюки карго. Самая трендовая вещь осени, отлично подойдет для повседневных городских образов.

10. Худи или свитшот. Можно сочетать и с юбками, и с брюками.

11. Твидовый жакет. Сочетаем с базовой футболкой и джинсами.

12. Низкая посадка брюк. Важно выбирать широкие джинсы или брюки, так как узкие остались в 2000-х.

13. Деним с головы до ног. Джинсовые куртки, пиджаки, рубашки, юбки, брюки классического голубого, синего, розового и других оттенков.

14. Пайетки и блестящие ткани можно использовать в повседневном гардеробе, миксуя с базовыми вещами. Жакеты, платья и костюмы – нарядно и актуально.

15. Леопардовый принт. Обувь, одежда и аксессуары – можно экспериментировать с яркостью.

16. Галстук. Носят сейчас как с блузкой, так и со свитшотом. Можно примерить на голое тело - под пиджак. Галстук можно носить наружу, а можно прятать, показывая лишь часть.

17. Мини-юбка плиссе в школьном стиле.

18. Чокер с цветком. Модный аксессуар, который идеально сочетается как с платьем, так и с брючными костюмами. Помогает быть в тренде без существенных перемен в гардеробе.

19. Высокие перчатки.

20. Крупный ремень.