Четверть россиян признались, что испытывали романтические чувства к коллегам

Как показал опрос ВЦИОМ, каждый второй россиянин верит, что романтические отношения с коллегой могут перерасти во что-то серьезное. Фото: Shutterstock

Служебный роман – какие чувства у вас вызывают эти слова? Улыбку, неловкость, смущение? Как оказалось, все больше россиян верит, что свою любовь можно встретить именно на работе, среди людей со схожими интересами, общими целями и одинаковыми взглядами на жизнь. Как показал опрос ВЦИОМ (результаты исследования имеются в распоряжении KP.RU), каждый второй россиянин верит, что романтические отношения с коллегой могут перерасти во что-то серьезное. Тогда как 10 лет назад такого мнения придерживались только 37% россиян.

Может ли служебный роман стать началом чего-то серьезного

Несмотря на растущую лояльность к служебным романам, романтические чувства к коллегам испытывали только 28% россиян, а создать с товарищем по команде семью смогли и вовсе только 8% опрошенных.

Были ли у россиян служебные романы

Интересно, что более влюбчивыми оказались мужчины, как правило, именно они чаще испытывают романтические чувства к своим коллегам, чем женщины - 69% против 52%.

СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН ТОГДА И СЕЙЧАС

За 10 лет многое изменилось. Изменились и взгляды россиян на романтические отношения, отношения в коллективе и уместность служебных романов. К примеру, если в 2012 году только 36% россиян считали, что после неудачного романа можно эффективно продолжать работать, то сейчас этот показатель составляет уже 48%. Кроме того если в компаниях когда-то появится запрет на романтические отношения на работе, то против него готовы выступить 48% респондентов, тогда как 10 лет назад этот показатель составлял только 29%.

По мере того, как количество служебных романов растет, и отношение к ним улучшается, растет и число тех, кто видит минусы неформальных отношений в коллективе. К примеру, 66% россиян уверены, что служебные романы только вредят рабочим процессам, и только 15% полагают, что романтические отношения улучшают атмосферу и повышают работоспособность.

Исследование также показало, что к служебным романам лучше относятся жители крупных городов. Так, в успех служебных романов верит 62% жителей Москвы и Санкт-Петербурга против 43% жителей сел. Также 70% сельчан уверены, что романтические отношения вредят рабочему процессу, а 48% выступают категорически против неделовых отношений с коллегами.

Всероссийский телефонный опрос был проведен по системе «ВЦИОМ-Спутник». В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.