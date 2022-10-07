Успех дается тем, кто работает с удовольствием

Александр Бейфус: В этом году тоже хочу поучаствовать в вашем конкурсе.

- Тот памятный снимок был сделан на Темрюкском коньячном заводе, – рассказывает Александр. – Тогда я готовил фоторепортаж для областной газеты «Кубанские новости», где в тот момент работал. На такое производство никого не пускают. Попасть туда – великая удача. И мне повезло договориться о таком визите.

Более того, меня на этом заводе пустили в святая святых, где хранятся коньячные спирты от десяти и более лет. В эту часть такого производства проникнуть и вовсе почти невозможно. А тут и бочку с 8-летним коньяком открыли и говорят: «Понюхайте!» Я раздухарился и отвечаю: «Да что нюхать? Дайте попробовать!» Пошел ва-банк, так сказать. И, представляете, мне налили. Да еще научили, как пить по всем правилам этот напиток. Оказывается, наливать надо столько, чтобы, положив фужер с коньяком набок, жидкости в нем было как раз до края. Это примерно 25–30 граммов. Мы же привыкли от души лить, стаканами. А пить хороший алкоголь – это искусство. Директора спрашиваю: «Сами-то пьете свой коньяк?» Он обиделся-я-я! Повел в фирменный магазин при заводе, завязал шарфом глаза, велел ткнуть пальцем – куда попаду, тот коньяк и заберу, любой хорош, прогадать невозможно. Вот такой роскошный подарок человек мне сделал с набором коньячных рюмок.

Снимок-победитель сделан на Темрюкском коньячном заводе.

В этом году тоже хочу поучаствовать в вашем конкурсе. Я был на одном производстве и снимал человека, который делает снаряды для спецоперации на Украине. На наших глазах творится новая история, и нужно постараться ее запечатлеть.