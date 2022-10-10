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Лица труда9 октября 2022 22:00

За работу нужно держаться!

Безработица может вырасти к Новому году
Марина АНИКЕЕВА
Стабильная обстановка на рынке труда пока сохраняется.

Стабильная обстановка на рынке труда пока сохраняется.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Такие прогнозы делает Минтруд, учитывая, в каких непростых условиях оказались предприятия страны с введением многочисленных санкций. Пик роста напряженности на рынке труда, возможно, придется на конец 2022 — начало 2023 года.

В настоящий момент Правительство обращается к ведомству с просьбой поддержать население, особенно тех, кто на грани потери работы или уже остался без нее. Хотя вроде бы стабильная обстановка на рынке труда пока сохраняется. Правда, специалисты это объясняют тем, что компании замерли в ожидании того, как дальше будут развиваться события.

Сейчас почти все предприятия терпят убытки, предполагая в ближайшее время вероятную переориентацию производства. До 13,8% от плановой численности сокращено обучение в рамках «реализации мероприятий по обучению работников промышленных предприятий».

Между тем, глава Минэкономразвития Максим Решетников уверил, что ситуация контролируется. Но рекомендация для всех: за работу держаться, не делая резких движений в сторону.

Лица труда: Новости