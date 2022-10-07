Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды
Эксклюзив kp.rukp.ru
7 октября 2022 17:10

Худрук балета Большого театра высказался о скандале с массовым отстранением ведущих артистов

Махар Вазиев прокомментировал KP.RU ситуацию
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Художественный руководитель балета Большого театра Махар Вазиев на открытии мемориальной доски Ольге Лепешинской

Художественный руководитель балета Большого театра Махар Вазиев на открытии мемориальной доски Ольге Лепешинской

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Художественный руководитель балета Большого театра прокомментировал скандал с отстранением от спектаклей ведущих артистов балета.

Большой театр отстранили на месяц от спектаклей ведущих артистов балета. Эта новость сегодня в топе. Театр не называет причины случившегося. Мол, это внутренняя кухня. Но как говорят, причиной стали самовольные гастроли в Узбекистан группы солистов балета Большого театра. Владислав Лантратов, Екатерина Крысанова, Екатерина Шипулина, Евгения Образцова, Анастасия Сташкевич, Михаил Лобухин, Мария Александрова, Руслан Скворцов выступили в гала-концерте в Ташкенте. Часть этих артистов работают в труппе, часть - на контракте в Большом. Свое участие в гала-концерте звезды балета не согласовали с руководством театра, а конкретно - с худруком балетной труппы Махаром Вазиевым. Организацией выступления занимался фонд Дениса Мацуева и его жена балерина Екатерина Шипулина.

Артисты летали в Ташкент в свой выходной, когда не было спектаклей в Москве. Поэтому посчитали, что не обязаны ни с кем поездку согласовывать. Это с одной стороны. Но есть и другая сторона медали. Да, они выступали в свой законный выходной, но... как звезды Большого театра. На афише в Ташкенте стоял всемирно известный логотип. Имеет ли частная история (чуть не сказала антреприза) использовать мировой бренд? Получается, что группа артистов создала видимость гастролей Большого, не поставив в известность сам театр? Тогда реакция театра понятна. Нарушителей отстранили от работы. Начались экстренные замены...

Из-за этого разразился скандал. То, что вчера считалось «внутренней кухней», вышло за двери Большого. «Это безобразие, что творится в театре. Срочные вводы, замены… Не все партии соответствуют профессиональному уровню артистов, которых вводят. Даже если физически артист вытягивает спектакль, то внутренняя составляющая никакая. Очень жаль!», - пишут поклонники балета в соцсетях. «Григорович и в страшном сне не допустил бы подобных плановых вводов, не только авральных. Артист Ц… у него под запретом»… Артисту Ц... припомнили все его грехи и падения.

Тут надо знать балетную публику. Если она любит кого-то, то страстной любовью. На балерину К… пойдет за любые деньги, а балерины N... ей и даром не надо. Поклонники объявили «бойкот Большому» и сдают билеты: не нравится новый состав. И от души поливают известной субстанцией артистов, которые вообще ни в чем не виноваты.

Театр уже сделал заявление: в связи с обращениями зрителей по поводу изменений в составах основных исполнителей в спектаклях «Драгоценности», «Легенда о любви» и «Сделано в Большом», «Времена года», «Танцемания» администрация приняла решение в виде исключения в индивидуальном порядке рассмотреть заявления зрителей о возврате стоимости билетов на перечисленные спектакли.

Мы позвонили нескольким «провинившимся» (тем, которые летали в Ташкенте). Но они отказались от комментариев.

А вот, что сказал «КП» художественный руководитель балета Большого театра Махар Вазиев.

- Никакого конфликта нет, но есть вопросы касающиеся внутренней работы театра. Эти вопросы комментировать не совсем этично, - считает Махар Хасанович. – Проблемы возникают внутри любого коллектива, это рабочие моменты. В жизни всякое бывает. У нас в театре нет никаких секретов. Но бывают ситуации непонимания, или кто-то не вовремя сказал. Бывают разногласия в коллективе. Но все решаемо. И у нас уже решилось.

- Когда вновь увидим на сцене Большого театра Владислава Лантратова, Екатерину Крысанову и других артистов, которые летали в Узбекистан?

- В ближайшее время. Всех обязательно увидите. Они замечательные артисты, очень талантливые. Они продолжат работу.

КультураКультура: театр