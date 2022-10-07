Испытания самолета МС-21, сменившего американский двигатель на российский, прошли успешно

В программе МС-21 предстоит заменить порядка 60 импортных систем и агрегатов. Фото: Марина Лысцева/ТАСС

У российских авиаторов праздник — среднемагистральный самолет МС-21, на котором заменили американский двигатель на отечественный, совершил успешный полет. Это произошло 7 октября на аэродроме Иркутского авиационного завода.

Ранее этот борт уже проходил испытания — но с двигателем американской корпорации Пратт энд Уитни. Однако в рамках программы импортозамещения, принятой в ответ на западные санкции, «американец» был снят, и вместо него установлен отечественный двигатель ПД-14, который производится Объединенной двигательной корпорацией (ОДК).

Об успешном испытании сообщил сайт корпорации «Ростех», куда входит ОДК.

После выполнения трех полетов опытный образец МС-21 отправится в подмосковный город Жуковский на летно-испытательную базу ОКБ им. А.С. Яковлева. Завершить завершить сертификацию самолета с российским двигателем планируется до конца 2022 года, сообщил заместитель гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации по гражданской авиации – гендиректор корпорации «Иркут» Андрей Богинский.

Теперь это уже второй МС-21 с российским мотором, который успешно прошел летные испытания. Первый полет состоялся 15 декабря 2020 года. По словам Богинского, «присоединение второго борта к испытаниям двигателя ПД-14 – важная веха в рамках проекта МС-21 и один из ключевых этапов программы импортозамещения».

Радость авиастроителей понятна. МС-21 — выстраданное и оттого особо дорогое дитя отечественного авиапрома. Начало серийного производства было запланировано еще на 2017 год, но неоднократно переносилось. Это и неудивительно, поскольку в той же нише среднемагистральных лайнеров у нас исправно работали обкатанные мировой практикой Боинг-737 и Аэробус-320.

По-настоящему шестеренки амбициозного отечественного проекта закрутились лишь тогда, когда на страну обрушились санкции, и авиапром попал в ситуацию, когда отступать уже некуда. В 2020 году Минпромторг РФ взялся за импортозамещение комплектующих этого самолета.

«В программе МС-21 предстоит заменить порядка 60 импортных систем и агрегатов», - сказал ранее в интервью «КП» глава Минпромторга Денис Мантуров. Замене подлежали агрегаты и узлы практически во всех системах самолета — от шин до спасательных трапов и кресел.

А самое ответственное - замена двигателя, это как пересадка сердца. И то, что сейчас успешно «пересадили» наше вместо американского, говорит о том, что такие операции можно ставить на поток и не зависеть от импорта — во всяком случае в оснащении двигателями.

- По ряду параметров наши двигатели, в частности ПД-14, не уступают импортным, - сказал KP.RU заслуженный военный летчик России, замглавного редактора журнала «Авиапанорама» генерал-майор авиации Владимир Попов. - Технически, по креплению наши можно ставить и на иностранные самолеты, если их «родные» движки выйдут из строя. Нюанс только в том, что наши потяжелее, и это надо учитывать при загрузке пассажиров и багажа, чтобы не допустить перегруза.

ЧТО ЗА САМОЛЕТ МС-21

МС-21 – среднемагистральный лайнер вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Способен пролететь до 6 тысяч км — от Москвы до Улан-Удэ, например (это 5400 км), вполне дотянет.

Его название расшифровывается так: «Магистральный самолет XXI века». «Самолет создается на базе новейших разработок в области авиастроения, - сообщает Ростех. - Передовая аэродинамика, двигатели и системы последнего поколения обеспечивают высокие летно-технические характеристики и сниженные, по сравнению с аналогами, эксплуатационные расходы».

Крыло сделано из более легких по сравнению с металлом композиционных материалов. Легкость конструкции позволила увеличить размер крыла. А увеличенное крыло дало возможность сделать фюзеляж шире по сравнению с импортными «одноклассниками». Самолет стал более комфортным, увеличено личное пространство для каждого пассажира.

Удался и мотор. По данным «Ростеха», это первый отечественный авиационный реактивный двигатель за последние 30 лет. У него низкий расход топлива, уменьшены уровни шума и выброса вредных веществ, отмечается на сайте концерна.

КАКИЕ У НЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ

В серию МС-21 пойдет не скоро. Отечественный парк средне- и дальнемагистральных самолетов комплектовался за счет импортных машин. Для перехода на отечественную продукцию потребуется несколько лет.

- МС-21 должен пойти в серию в импортозамещенном облике с конца 2024 года, - говорил с интервью «КП» Денис Мантуров. - До конца текущего года самолет должен быть сертифицирован с российскими двигателями ПД-14.

Первые серийные МС-21 будут поставлены в наши авиакомпании в 2024 г. - планируется выпустить 6 машин, говорится в «Комплексной программе развития авиатранспортной отрасли Российской Федерации до 2030 г.» (принята Правительством РФ 25 июня 2022 г.). Затем поставки ежегодно будут наращиваться, и в 2029 г. дойдут до планируемых 72 единиц в год. Всего же с 2024 по 2030 годы в отечественный авиапарк планируется поставить 270 таких самолетов.