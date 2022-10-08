«Нам нравится»: Нюша рассказала о переезде в Дубай

В Дубае Нюша родила второго ребенка. Фото: соцсети.

Певица Нюша уже почти год живет в Дубае. В октябре прошлого года артистка уехала в Арабские Эмираты рожать, да так там и осталась. В соцсетях певица демонстрирует роскошную квартиру, в которой она живет вместе с мужем Игорем Сивовым и двумя детьми.

Поклонники решили, что Нюша купила апартаменты в Дубае, чтобы получить вид на жительство в этой стране и окончательно эмигрировать. Тем более, что об этой покупке писали некоторые интернет-издания. Однако певица уверяет: она не собирается окончательно переезжать в ОАЭ.

- В Дубае мы не покупали недвижимость, живем в съемном жилье. В целом это вопрос не стоит остро в нашей семье, потому что мы очень много путешествуем. Нам нравится перемещаться, - рассказала Нюша порталу PROZvezd.

Артистка говорит, что они с семьей пока не определились, где хотят жить в будущем. Нюша уверяет, что ей нравится немало мест.

В том же интервью артистка рассказала, что проводит все свободное время с детьми. Певица говорит, что старается «не раскисать» в их присутствии.

- Я должна быть счастлива, поэтому стараюсь не унывать. Но не могу сказать, что я все им разрешаю и позволяю, - отметила исполнительница.

Возможно, певица говорит, что старается все время выглядеть счастливой и не раскисать из-за недавнего скандала с адюльтером мужа. Нюша призналась, что в прошлом году в ее браке случилась измена. Кто именно из супругов изменил, артистка уточнять не стала. Но поскольку в 2021 году она забеременела и вынашивала своего второго ребенка, поклонники тут же вычислили, что в загул отправился ее муж – бизнесмен Игорь Сивов. В YouTube-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света» Нюша призналась, что измена принесла ей много боли, но, тем не менее, артистка решила простить супруга.

- В прошлом году у нас было много трансформаций. Много всего очень положительного! Безусловно, это и чудо-малыш, который появился. Но на самом деле, мы с мужем переживали очень непростой период в отношениях. В наших отношениях произошла измена. Я бы не хотела погружаться в подробности, как в некое грязное белье, этой ситуации. Но я считаю, что важно об этом говорить, а не оставлять эти темы за дверью, потому что это происходит в жизни миллионов людей, – рассказала Нюша.

Поклонники артистки возмутились и в соцсетях забросали Сивова гневными обвинениями. Фолловеры писали, что изменять беременной женщине – это мерзко и недостойно мужчины.

К слову, в начале этого года Нюша говорила, что решилась на переезд в Дубай именно из-за бизнеса мужа. Мол, Игорь много летает по миру, и ему удобнее работать из ОАЭ. Поклонники удивились - почему Сивов должен обязательно жить в Дубае? Ведь он коуч, и зарабатывает на жизнь тренингами в Интернете. А их можно проводить и в Москве.