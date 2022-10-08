В Германии массово закрываются пекарни и булочные

Хлеб в Германии не просто еда – это национальное достояние Фото: REUTERS

Мелкие пекарни и булочные Германии, которые пользуются особой любовью у немцев, не успели прийти в себя после пандемии и вынуждены закрываться из-за подорожания сырья и энергоносителей. Немногие удержавшиеся на плаву предприятия просят государство о помощи.

Хлеб в Германии не просто еда – это национальное достояние, а некоторые пекарни и булочные снабжают выпечкой уже не одно поколение немцев, которые хранят им завидную верность. Согласно статистике, за год средняя немецкая семья потребляет немногим более 55 килограммов хлеба и выпечки.

Части из небольших предприятий уже более ста лет и они пережили две мировые войны и смогли выстоять в самые суровые для страны годы. Однако теперь все не так: семейный бизнес, передаваемый из поколения в поколение, становится не просто невыгодным – он убыточен.

Мало того, что расходы пекарен на сырье выросли на 45% с начала года, на носу повышение минимальной оплаты труда неквалифицированных сотрудников (с октября она составит 12 евро в час).

Свою лепту вносят подорожание энергоносителей и переход большинства жителей страны на режим экономии, при котором они не готовы покупать вкусный, но дорогой хлеб и будут довольствоваться продукцией, предлагаемой в супермаркетах.