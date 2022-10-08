НАК: причиной ЧП на Крымском мосту стал подрыв грузовика. Арочная часть не пострадала, все повреждения будут оперативно восстановлены

Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту Фото: REUTERS

Первом о происшествии сообщил советник главы Крыма Олег Крючков:

«Предварительно, горит цистерна с топливом на одном из участков. Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара», - написал чиновник в своем телеграм-канале.

Позже Национальный антитеррористический комитет дал больше деталей. Ранним утром в субботу произошел взрыв грузовика. Из-за этого загорелись семь цистерн с топливом на проезжавшем мимо поезде.

После взрыва обрушилось два автомобильных пролета моста. Но самое главное: нет препятствий для судоходства - это подтвердил Крючков. Плюс судоходные арки - самая сложная часть моста. Починить все остальное будет проще.

Дорожные службы подтвердили, что проехать по крымскому мосту сейчас нельзя. Полиция разворачивает все машины, которые движутся по дороге к переправе.

«Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста — сумели. В этом вся суть киевского режима и украинского государства. Смерть и разрушения — это единственное, что у них получается», - написал в своем телеграмме Глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны», - отметил Олег Крючков.

Два ближайших поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь задерживаются. ОБ этом сообщили представители пассажирской компании «Гранд сервис экспресс», которая отвечает за перевозки в Крым.

«В причинах происшествия разберутся, повреждения оперативно будут восстановлены, благо, они не носят тяжелого характера. Созидательная деятельность в Крыму будет продолжена, - пообещал Константинов.