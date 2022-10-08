Рассказываем, как развивались события. Фото: Алена Попова/ТАСС

ЧП на Крымском мосту случилось рано утром в субботу, 8 октября 2022 года. Основные факты на данный момент такие: после взрыва грузовика на автомобильной переправе Крымского моста произошло возгорание цистерны товарного поезда. Повреждения невелики, арки моста остались целы и уже в ближайшее время мост может быть восстановлен.

KP.RU собрала все, что известно о пожаре на Крымском мосту. Рассказываем, как развивались события.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О ПРОИСШЕСТВИИ НА КРЫМСКОМ МОСТУ

1. Крымская железная дорога о ЧП сообщила первой: в 6,05 "аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив". Загорелась цистерна с топливом в хвосте состава. Локомотив и остальные вагоны отцепили и отогнали на станцию Керчь.

2. В инфоцентре Национального антитеррористического комитета добавили, что пожар на железной дороге Крымского начался после ЧП – взрыва грузовика на автомобильном полотне.

3. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что судовые пролеты не повреждены, запасов топлива на полуострове достаточно и готовится организация паромных переправ. Чиновник заметил, что в сети начало появляться много фейков, он призвал всех пользоваться только официальной информацией.

4. Спикер Госсовета Крыма обвинил Украину в ЧП. Но он пообещал, что все повреждения будут быстро восстановлены.

5. Проехать по Крымскому мосту сейчас нельзя. Готовятся паромные переправы.

6. А вот судоходство не перекрывалось. Это подтверждает, что судовые арки и крепления моста не задеты, разрушения Крымского моста носят сугубо местный характер.

7. Мэр Керчи объявил, что для водителей, которые не могут проехать по мосту, организованы стоянки с водой и туалетами.

8. Два ближайших пассажирских поезда в Симферополь – из Москвы и из Питера – задержаны.

9. Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для расследования ЧП.

10. Снабжение Крыма никак не пострадает из-за временных последствий ЧП, для этого задействуют новые территории РФ.

11. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела "в связи с происшествие на Крымском мосту". Глава ведомства Александр Бастрыкин отправил на место криминалистов из Главного управления криминалистики СК.

12. Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявили, что отдыхающим бесплатно продлят гостиницы на сутки. Все затраты компенсируют из бюджета. Лишний день нужен, чтобы организовать переправу взамен поврежденного моста.