Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для расследования Ч Фото: REUTERS

В субботу утром на Крымском мосту произошло ЧП. По сообщению Национального антитеррористического комитета, на мосту взорвался грузовик. После этого на проезжавшем мимо поезде загорелось несколько цистерн с топливом. Власти Крыма говорят, что обрушены два автомобильных пролета.

Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для расследования ЧП.

- Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств, - сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД, - уточнил он.

Пресс-секретарь президента рассказал, что министр транспорта Игорь Савельев и глава МЧС Александр Куренков уже выехали на место.