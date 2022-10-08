Удар по Крымскому мосту показал - давайте уже воевать злее

Крымский мост - это символ того, что полуостров надежно пришит в Матери-России Фото: REUTERS

Самое глупое, что сейчас можно сделать, это начать успокаивать страну, уверяя, что ничего страшного не произошло. Произошло.

Да, мост подлежит восстановлению, да, будут задействованы другие логистические цепочки через освобожденные территории. Но надо будет еще обеспечить их безопасность.

В случившемся есть сразу несколько аспектов.

Во-первых, хохлы, используя типичную террористическую тактику, ударили по символу. Крымский мост - это символ того, что полуостров надежно пришит в Матери-России и ничто его от нее не оторвет. Но, в отличие от предыдущих атак по Крыму, эту информационной перемогой назвать язык не поворачивается. И вот почему.

Потому что, во-вторых, Крымский мост в наше время - это прежде всего военная логистика, которая снабжает нашу группировку на Херсонском направлении. Причем, как автомобильная ветка, так и, в больше степени, железнодорожная, которая, судя по всему, на какое-то время тоже выведена из строя. На фоне положения под Херсоном, это можно рассматривать как последний штрих перед штурмом областного центра.

В-третьих, Киев демонстрирует завидную последовательность, к которой многие (в том числе и я) призывают уже несколько месяцев. А именно - к вколачиванию Украины в 18 век, без бессмысленной рефлексии о том, как это скажется на мирном населении. Мосты, дамбы, ТЭЦ, тяговые жд/станции и прочая критическая инфраструктура. Киев ее выдалбливает методично и без моральных терзаний. У нас всегда какие-то рыцарские отговорки. Их не должно быть в принципе, если мы хотим победить. А мы же хотим?

Ответ, конечно, не должен быть эмоционально спонтанным. Но он и не должен быть разовой акцией. Давайте уже воевать злее, по-настоящему, без отговорок о невозможности взорвать мост, по которому идут вооружения с Запада. Нет ничего невозможного, показывают нам украинцы.