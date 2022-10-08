Генерал армии Куликов о ЧП на Крымском мосту: Они еще больше обнаглеют, если не получат ответ

Генерал армии Анатолий Куликов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

… - Анатолий Сергеевич, прошло полдня после ЧП на Крымском мосту, информации сейчас побольше - там взрыв произошел. А вы же разработчик антитеррористической доктрины, которая до сих пор действует. Просто хотелось бы, чтобы поделились своим настроением, что ли, своей вот оценкой того, что происходит…

- О настроении сказать матом или без мата?

- Нет, не надо, я же вас всегда записываю. Если только запикивать тогда придется.

- Понял. Ну, что я тебе могу сказать?

Это вопиющий террористический акт - вызов всему нашему государству, вызов нашему руководству - и военному, и политическому. Конечно, от террористического акта никто не был застрахован. Такие попытки уже были.

Но то, что произошло, имеет серьезные последствия.

Я не знаю, как отреагируют те, кто должен отреагировать в ответ… Но после вхождения в состав России четырех новых субъектов не только не ослабляется воздействие (активность) нашего врага, но и усиливается. И по количеству (речь об обстрелах территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. - А.Г.) , и по последствиям.

Сейчас это будет просто испытанием нашей системы, нашей власти, наших руководителей, наших возможностей и способностей…

- А расшифруйте, пожалуйста, товарищ генерал армии, вот что вы имеете в виду поконкретнее? Какой здесь должен быть ответ?

- Ну, какой ответ?

Он прозвучал еще 24 февраля по пунктам принятия решения.

- Я понял.

- А я не понимаю. Зеленский отдавал команды на уничтожение людей в Донбассе, на обстрел Донбасса, столько народу погибло, на нем столько крови…

И еще на лауреата премии там претендует. Командует и покрикивает на весь мир, ставит на место канцлеров, решает, вызывать или не вызывать президента, запрещает въезд и так далее…

Как это понять? Это ведь не только я задаю себе вопрос, все задают этот вопрос. Надо ответить всем… Потому что общество наэлектризовано этим.

- Понял, товарищ генерал армии. Я помню, что вы в Симферополе отдыхали, да?

- Нет, в этом году там не отдыхал. Я был в Крыму неоднократно, но в этом году я не был там.

- Скажите, пожалуйста, товарищ генерал армии, вот ваша концепция – концепция Куликова…

- Да не концепция, это называется Закон о противодействии терроризму.

- Да, да, да. Он как действует?

- Закон был разработан в течение года - в 2004-м - 2005-м, и с 1 января 2006-го вступил в силу.

Там сформулировано само понятие, что такое терроризм. Это не только конкретный взрыв, авария - как вызов, угроза и насилие. А это - идеология насилия. И - практика ее воздействия.

Вот эта идеология насилия после первого залпа по Донецку, особенно после присоединения четырёх регионов, уже должна была послужить поводом для того, чтобы принимать превентивные меры.

- Какие меры имеются ввиду?

- … а не ждать, пока нам разрушат мост.

А потом - ведь всем понятно, что враг всегда испытывает нас и смотрит потом, как мы реагируем. Если мы никак не реагируем, он считает это нашей слабостью, наглеет и идет дальше.

- Я понял. То есть, пока вот этот закон вы считаете в полном объеме не работает. И его надо…

- Ничего не надо, там все есть, в этом законе. Там и роль армии обозначена, все есть. И сказано, кто несет ответственность за проведение антитеррористической операции.

Но надо же все вещи называть своими именами.

Теперь - если это не красная черта, тогда, скажите, где она проходит?

- Я понял вас, товарищ генерал армии, что-то еще добавим или мы все уже сказали?

- Да хватит уже, а то я ругаться начну.

- Нет, мы вас запикаем! Спасибо вам огромное, Анатолий Сергеевич! Обнимаю.

- Пришлешь.

- Ссылку пришлю потом. Пока.