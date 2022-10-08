Нефтегазовый проект «Сахалин-1» передан в управление российскому оператору

Фото предоставлено ПАО"НК "Роснефть"

7 октября Владимир Путин подписал Указ о переводе всех прав и обязанностей консорциума участников проекта «Сахалин-1» в новое юридическое лицо в России. Управляющим проектом назначено дочернее предприятие компании «Роснефть» – Сахалинморнефтегаз-Шельф». Эксперты отмечают, что это решение позволит наладить бесперебойную и безопасную работу проекта, обеспечив надежное энергоснабжение жителей Хабаровского края и севера острова Сахалин.

«КОЛОНИАЛЬНЫЙ ДОГОВОР»

Напомним, с начала спецоперации России на Украине ряд мировых держав обложили нашу страну санкциями. В том числе давление оказывалось на бизнес. Так, в данном случае компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» в одностороннем порядке объявила форс-мажор по всем контрактным обязательствам в рамках проекта «Сахалин-1», полностью отказалась от выполнения функций оператора. Проект фактически оказался заблокирован. Остановились не только отгрузки нефти, но и поставки газа жителям Приморья.

Ситуация странная. Проект находится на территории России. Добываются именно российские газ и нефть. Но иностранный оператор вопреки бизнес-логике остановил его работу, похоже, намеренно подводя под банкротство. Такая ситуация является неприемлемой ни для России как государства, ни для других участников проекта, включая японских и индийских партнеров, которые уже на протяжении полугода вынуждены мириться с простоем производственных мощностей проекта и прямыми финансовыми потерями. Решение президента России позволит возобновить полноценную работу проекта в кратчайшие сроки.

В данное время «Сахалин-1» остался единственным проектом, реализуемым на основе соглашения о разделе продукции, по которому был не урегулирован вопрос участия иностранных акционеров (ранее операторство по двум другим СРП-проектам- «Сахалин-2» и Харьягинское месторождение – было передано российским компания). Однако подобное решение назрело давно: механизм СРП, действующий в России на протяжении нескольких десятилетий, доказал свой паразитический характер, бюджет нашей страны ежегодно теряет десятки миллиардов долларов.

Об этом несколько лет назад говорил и президент Владимир Путин:

«Это колониальный договор, не имеющий абсолютно ничего общего с интересами Российской Федерации. Мне остается только сожалеть, что в начале 90-х годов российские чиновники позволяли себе такие выходки, за которые их вообще-то нужно было бы посадить в тюрьму. Исполнение этого договора вело к тому, что Россия в течение длительного периода времени позволяла эксплуатировать свои природные ресурсы и ничего не получала взамен. Просто практически ноль».

КЛОНДАЙК ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

По данным Счетной Палаты, за весь период соглашений выручка от реализации углеводородов, добытых в рамках СРП, составила 160 млрд долларов. При этом, в бюджеты всех уровней из этой суммы поступило лишь 47 млрд долларов, то есть менее трети. Если бы месторождения разрабатывались на стандартных условиях, государство получило бы в 1,5 раза больше: в период с 2005-го, когда был запущен Сахалин-1, по 2018 года средний уровень налоговой нагрузки нефтяных компаний составлял порядка 50% (Роснефть – 55,2%, Лукойл – 48,2%, Газпром нефть – 49,3%), при показателе 29,4% по проектам СРП. Это свидетельствует о низкой бюджетной эффективности соглашений о разделе продукции.

Зато ожидания иностранных инвесторов более чем оправдались. Например, для ExxonMobil «Сахалин-1» стал настоящим клондайком: по расчетам инвестиционного банка Goldman Sachs, внутренняя норма доходности (IRR) проекта «Сахалин-1» превышает 20%, что значительно выше среднего показателя по 20 крупнейшим проектам компании (средняя по ним составляет 17%, подсчитал Goldman Sachs). Доходность «Сахалин-1» для ExxonMobil в 3,2 раза выше доходности инвестиций в ее крупнейший казахстанский проект Кашаган и в 4,4 раза превышает аналогичный показатель для крупнейшего австралийского СПГ проекта Горгон.

Общий объем добычи со старта проекта составил 147 млн т нефти и 33 млрд куб м газа, соответственно выручка – порядка $84 млрд., из которых около $25 млрд приходится на ExxonMobil. Отдача от проекта для американской компании примерно в 2,5 раза превысила затраты по проекту: при общем размере инвестиций на уровне $36 млрд, ExxonMobil вложил порядка $10 млрд.

Согласно условиям СРП, инвестор освобождается от большинства налогов, но несет все риски и издержки, связанные с реализацией проекта. При этом расходы компенсируются за счет полученной продукции, объем которой вычитается из доли государства. Получается, что чем больше тратишь, тем меньше надо отдавать. В условиях слабого финансового контроля внутри СРП, менеджеры иностранных компаний-операторов зачастую не экономили ни на чем, а скорее – наоборот: вместо закупки российских материалов, оборудования, продуктов, стоимость которых с учетом фрахта значительно ниже импортных, все везли из США.

РАСХОДЫ НА ХЭЛЛОУИН ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА РОССИИ

Претензии в транжирстве операторам СРП предъявляла и Счетная палата: по данным ведомства, компании ежегодно включали в состав возмещаемых затрат расходы, не связанные с реализацией проекта. Например, на проведение кооперативов, празднование Рождества и Хэллоуина, покупку подарков и сувениров. В числе нецелевых расходов – также аренда элитного жилья для иностранных топ-менеджеров в Москве. Совокупные расходы на аренду и компенсацию жилья по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2» в одном только 2014 году составили в 11,8 млн долларов, говорилось в отчете Счетной палаты. В целом же необоснованные расходы по двум проектам аудиторы в том же году оценили в 36,5 млн долларов. Общая сумма за 2012-2016 годах, предложенная Счетной палатой к исключению из возмещаемых затрат по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2», составила 113,4 млн долларов.

Но это крохи по сравнению со стоимостью оборудования, которое по условиям СРП должно быть передано в собственность государству. В 2018 году Счетная палата оценивала это имущество в 24,3 млрд долларов. В сентябре Госдума поручила вице-спикеру Ирине Яровой совместно с профильными комитетами проанализировать эффективность реализации соглашений о разделе продукции (СРП), и в первую очередь по «Сахалину-1».

Теперь руководство России исправляет просчеты государства начала 90-х…

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Иначе как саботажем это назвать нельзя»

Как отблагодарили Россию американцы, которые разрабатывали «Сахалин-1»?

«Передача функций оператора проекта «Сахалин-1» компании «Роснефть– Сахалинморнефтегаз-Шельф» является вполне закономерным и оправданным решением. Это позволит возобновить бесперебойную добычу углеводородного сырья в рамках проекта, а также обеспечить газовыми ресурсами жителей Хабаровского края и севера острова Сахалин, - сообщил Валерий Андрианов, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК. - Прежний оператор проекта, компания ExxonMobil, де факто самоустранилась от участия в нем, прекратила добычу нефти (еще с 15 мая нынешнего года), а затем и газа (с 16 сентября), тем самым полностью парализовав деятельность «Сахалина-1». Иначе как саботажем это назвать нельзя.

Необходимо отметить, что данный прецедент ярко демонстрирует весь абсурд и невыгодность для России проектов на условиях СРП. Компания ExxonMobil, вложив в проект лишь 10 млрд долларов, получила выручку в объеме 25 млрд! При этом уровень налогообложения проектов СРП был значительно ниже (менее 30% от выручки) чем уровень налогов для российских нефтегазовых компаний, работающих «на общих основаниях» (порядка 50% от выручки). В итоге «Сахалин-1» оказался сверхприбыльным для ExxonMobil – его внутренняя норма доходности (IRR) превысила 20% – значительно выше, чем на других проектах американской корпорации в разных регионах мира.

И теперь вот такая «благодарность» – умышленная блокировка стратегически важного проекта! Впрочем, можно сказать, что ExxonMobil своего добилась – она осталась в проекте, сохраняет свое право на получение доли прибыли и при этом может ничего не делать, а лишь продолжать демонстрировать свое «горячее желание» уйти из России – как того от нее требуют кураторы из Госдепа».