Орбакайте отменила концерты, а Розенбаум и SHAMAN нарасхват: люди идут на рок-звезд и патриотов

Кристина Орбакайте на днях отменила два концерта в Москве 31 декабря. А вот осенний тур по регионам пока продается. Фото: Личный архив

За последний месяц несколько раз появлялась информация о том, что люди перестали покупать билеты на концерты и другие зрелищные мероприятия. Однако никаких официальных данных о спаде продаж билетов не существует. Самый мощный спад наблюдался в пандемию. После отмены ковидных ограничений продажи билетов стали постепенно восстанавливаться. Другое дело, что самих концертов стало меньше. Изменения в индустрии безусловно произошли: мы пообщались с артистами, продюсерами и выявили некоторые закономерности. Люди перестали заниматься долгосрочным планированием и покупают теперь билеты не за 2 месяца до мероприятия, а чаще за 2 дня. Большой спрос на авторские, патриотические песни, рок, есть некоторый спад интереса к попсе. Мы изучили продажи билетов на концерты популярных исполнителей до конца года – сделали выводы.

Кристина, у вас отмена!

Отмен больших концертов за минувшие две недели было немного. Незаметно прошла «ликвидация» продаж на концерты Кристины Орбакайте 31 декабря – в праздничный день у певицы были запланированы два подряд выступления. Традиционно концерты звезд в эти дни аншлаговые – билеты скупают в том числе гости столицы, которые приезжают на каникулы в Москву. Поэтому Орбакайте эти сольники продала бы и хорошо заработала: вероятно отмена случилась из-за того, что звезды не будет в Москве на праздники. Мы позвонили в Дом музыки, где должны были пройти концерты: «На данный момент 31 декабря этих концертов на нашей площадке больше нет. Видимо организатор пока еще решает — проводить или нет. Были концерты, но теперь нет. Причин не знаем». В афише театра «Современник» на ближайшие месяцы нет спектакля «Двое на качелях», где у Орбакайте главная роль – на эту сцену она выходила несколько раз за несколько месяцев. В ноябре у певицы гастроли в регионах России – концерты Орбакайте запланированы на небольших концертных площадках: залы ДК и других учреждений культуры проданы в среднем на 70%. Эти выступления по информации на 8 октября — состоятся.

Официально об отмене сольных концертов после объявления частичной мобилизации сообщили два популярных артиста. Стас Михайлов отменил концерт в Люберцах и перенес сольник в Воронеже с 1 октября 2022 года на 11 марта 2023 года. Певец до конца года выступит с большим сольным концертом только в Минске. Михайлов объяснил свое решение поклонникам так: «На концертах я всегда стараюсь дарить праздник, радость, веселье своими песнями и своим творчеством. Но сейчас другая реальность, и в нынешних обстоятельствах, мне кажется, это не совсем уместно».

Валерия также сообщила об отмене сольных выступлений, при этом прорекламировав ближайший сольник в Москве в апреле: «Конечно, каждый должен заниматься своим делом, я, безусловно, буду продолжать петь, но сольные концерты хочу отложить до лучших времен. Будут еще в нашей с вами жизни праздники…»

Певица Валерия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Розенбаума и рокеров – аншлаги

Продажи билетов просели в пандемию из-за ограничительных мер – концерты отменяли, ограничивали наполняемость залов. Число мероприятий из-за ковида в 2020-м и 2021-м году упало почти на 60%. После отмены ковидных ограничений продажи стали восстанавливаться – многие звезды все минувшее лето отрабатывали выступления, перенесенные с 2020-го и 2021-го годов. Однако полностью продажи не восстановились, так как самих концертов стало меньше.

В стране из хорошо продаваемых два самых гастролирующих на эту осень исполнителя – Григорий Лепс и Сергей Лазарев. Оба в данный момент собирают полные залы по регионам и дают в московском «Крокусе» сразу два осенних концертах – уже очевидно, что аншлаговых. Так Сергей Лазарев 26 и 27 октября презентует в Москве новую концертную программу, которую везет в регионы.

Накануне премьеры Лазарев рассказал нам, что сейчас организаторам концертов в регионах сложно прогнозировать продажи: «Люди порой боятся покупать билеты заранее, опасаясь отмены. Поэтому делают это чуть ли не в последний день, когда точно понимают - артист едет. Людей можно понять, они устали от вынужденных переносов…» Это создает сложности в первую очередь организаторам гастролей, которые должны заранее просчитывать и прогнозировать покрытие собственных расходов на привоз шоу. Поэтому везут сейчас тех, кто с большей вероятностью продаст зал. Большой женский фан-клуб стабильно обеспечивает продажи Сергею Лазареву, люди старшего поколения и постоянные поклонники – Григорию Лепсу.

С аншлагами идут первые большие гастроли певца Shamana. Музыканты с патриотичной позицией собирают залы, а отмалчивающиеся чаще выступают на частных мероприятиях.

Певец Shaman. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Концертов именно попсовых исполнителей в афишах столицы и регионов на октябрь – декабрь 2022 года стало меньше: примерно на 60% по сравнению с допандемийным периодом. Многие попсовые звезды просто не проводят концерты этой осенью на больших столичных площадках, переместившись в рестораны и клубы. Собрать зал в избалованной развлечениями Москве в период, когда люди начинают экономить (в первую очередь) с развлечений, могут не многие. Тем не менее часть зрителей справляется с будничной тревогой – походами на развлекательные мероприятия. Представитель крупнейшего сервиса продажи билетов на зрелищные мероприятия «kassir.ru – Москва» сообщила, что из заявленных ранее мероприятий «отмены есть, но не больше чем обычно». Кто продолжает собирать залы в Москве?

Александр Розенбаум традиционно дает осенние концерты в столице – в Театре Российской армии с 25 октября по 6 ноября пройдет 12 (!) сольников. На новую программу народного артиста «Упереться, но не сломаться» проданы практически все билеты – места есть, но их осталось очень мало.

Кому-то будет сложно поверить, но факт - семитысячный «Крокус» на ноябрьский концерт инструментальной группы «ДиДюЛя» продан почти весь. С успехом на днях прошли гастроли Валерия Дидюли в Геленджике, Керчи, Симферополе, Севастополе; осенью – еще 30 городов тура по нашим регионам, где такие же успешные продажи.

Хорошо идут продажи на концерты на больших площадках рок-групп: «Алиса», Юрия Бутусова к 40-летию группы «Наутилус Помпилиус», к 20-летию группы «Кипелов».

Из «попсовых артистов» продается Елена Ваенга – она поет в декабре в Кремлевском дворце. И группа «Иванушки International» - скоро у них два больших сольника в «Крокусе». Плохо пока продаются ближайшие большие московские концерты группы «Дюна»; Ева Польна и Марина Федункив – продали по половине зала. Певица МакSим в начале лета объявила о гастрольном туре: амбиции заявлены на большие площадки; продажи в регионах, не избалованных в последние два с половиной года гастролями, идут активнее чем в Москве. На московской почти семитысячной площадке Adrenaline Stadium МакSим на ноябрьский концерт продала пока половину от возможной вместимости зала. Сейчас идет тур певицы Анны Асти – ее песни последние полгода были на первых местах во всевозможных хит-парадах и чартах, поэтому билеты продаются нормально.

Группа «Дюна» на юбилейный концерт зал не собрала. Цветным отмечены не проданные места.

Интересно, что на концерт стендап-комика Нурлана Сабурова 16 ноября в «Крокус Сити Холл» зал продан уже на 80%. Активно звезды продолжают петь в клубах, ресторанах: здесь отметятся все – от старожил Владимира Кузьмина и Любови Успенской до таких кумиров молодежи как Мот.

Клава Кока замахнулась на большую площадку, но пока зал не продала. Цветным отмечены не проданные места.

Да никто из звезд без заработков не останется. Певцы, которые не рискуют собирать большие залы, по-прежнему выступают на частных мероприятиях. Просто теперь видеоотчетами с заказников звезды не делятся в соцсетях. Уже сейчас начались съемки новогодних развлекательных телепрограмм – в них споют и те, кто не дает временно массовых концертов, и любимчики этого сезона. В разгаре съемки музыкальных развлекательных передач – ведут, судят, поют и пляшут в них звезды за большие деньги.

Как сдать билет?

Если вы заранее купили билет на концерт или любое другое зрелищное мероприятие, а теперь не можете пойти, то рассказываем как вернуть деньги.

Сергей Романов (адвокат, автор проекта «Доступное право») объяснил KP.RU, как все сделать правильно.

- У человека изменились планы, и он хочет сдать билет на зрелищное мероприятие. Планы изменились - он хочет сдать билет. В каких случаях продавец обязан вернуть деньги?

- Правила возврата билетов регламентируются Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2020 года № 1491 «Об утверждении Правил и условий возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок и переоформления на других лиц именных билетов, именных абонементов и именных экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия в случае отказа посетителя от их посещения». Если зритель не попал на мероприятие по причине собственной болезни, смерти члена семьи или близкого родственника, то он может вернуть полную стоимость билета даже при обращении в день проведения мероприятия. Если билет сдается по уважительной причине, то для получения полного возврата заявление на возврат и пакет документов должны быть предоставлены не позднее дня мероприятия. Подтверждающие документы могут быть довнесены к заявлению в течение 14 дней после его подачи.

Юрист Сергей Романов объяснил как сдать билет, если не пойдете на концерт. Фото: Личный архив

Если же уважительной причины нет, то срок сдачи билета влияет на процент возврата его стоимости. Заявление и комплект документов должны быть предоставлены не менее чем за 3 дня до его проведения. Процент возврата зависит от количества дней, оставшихся до мероприятия. Так, зритель может получить обратно 100% цены билета, сданного не позднее чем за 10 дней, 50% - не позднее чем за 5 дней, 30% - не позднее чем за 3 дня. В случае обращения менее чем за 3 дня до даты мероприятия – денежные средства не возвращаются. При этом билеты, приобретенные в рамках акций и специальных программ, могут не принимать.

- Как быть, когда билет приобретается через интернет-кассы?

- При отказе от электронного билета, приобретенного через интернет, действуют те же правила, что и при возврате бумажного документа. Необходимо обратиться в службу поддержки сайта, на котором приобретался билет и предоставить заявление на возврат и пакет документов. На обработку заявления о возврате отводится 10 дней со дня приема заявления, как и в случае с возвратом бумажного билета. Данный срок может быть увеличен в случае возврата по уважительной причине до 30 дней.

- Куда жаловаться если деньги не возвращают?

- Покупка и возврат билетов - услуга, оказываемая потребителю. Поэтому орган, рассматривающий такие жалобы это Роспотребнадзор. Но для получения возврата денежных средств в тех случаях, когда сроки на возврат истекли, советуем для начала обратиться к продавцу билета с письменной претензией о возврате денег и выплате неустойки за нарушение сроков рассмотрения заявления, а затем с иском в суд.