Минобороны заявило о создании Объединенной группировки войск в районе СВО

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Чувствуется, что злорадство киевских властей по поводу диверсии на Крымском мосту какое-то неполное. Минувшие сутки, несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжал из поселка Маргарец обстреливать из «Градов» Энергодар. ВСУ 15 ракетами удалось вывести из строя линию электропередач, оставив Запорожскую АЭС без электричества. Для обеспечения работы атомной электростанции нашим военным пришлось задействовать резервные дизель-генераторы.

«В настоящее время завершаются ремонтные работы по восстановлению электроснабжения атомной электростанции и города Энергодар. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме», - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на прошедшем брифинге.

Зеленскому пока не удается устроить армагедон в Энергодаре. Пока удалось только лишить его жителей электричества в домах. Но он продолжает угрожать техногенной катастрофой.

А потому, решением Министра обороны России на южных рубежах нашей страны создана Объединенная группировка войск (сил) (именно так называлась наша группировка (ОГВ(с) созданная в 1999 году на территории Чеченской республики). Тогда в нее входили силы и средства различных министерств и ведомств, а также ополченцы из самой республики. Вместе они согласовано и методично занимались уничтожением террористов и экстремистов. В итоге навели там конституционный порядок.

У Объединенной группировки войск на Украине командующим назначен генерал армии Сергей Суровикин. Теперь все силы и средства в районе проведения специальной военной операции будут у него в руках. А это значит, что обеспечение и согласованность действий всех подразделений вырастет на порядок.

Выбор не случайный: Герой России Сергей Суровикин имеет отличный опыт "общения" с террористами и преступниками всех мастей. Он более года он был командующим Группировкой войск Вооруженных сил России в Сирии. Будучи командующим Южной группой российских войск провел этим летом удачное окружение вооруженных формирований ВСУ в Горском и Золотое.

Очевидно, что подобные операции будут проводиться этой осенью большими силами и средствами. Подготовка к ним идет круглые сутки.

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об обстановке на основных направлениях соприкосновения с противником: «на Купянском направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, на Харьковской области - более 110-ти, на Краснолиманском более 30-ти украинских военнослужащих, на Южно-Донецком - более 90, на Запорожском - 160 боевиков, на Николаево-Криворожском - более 240 украинских военнослужащих».

С уничтоженными сотнями военнослужащих ВСУ сожжено более сотни танков, боевых машин и артиллерийских орудий.

Также ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены: МиГ-29, 12 беспилотников, узел связи группировки войск ВСУ под Харьковом, 4 склада с боеприпасами, 54 артподразделения, живая сила и военная техника в 174-х районах.

Кроме того, средствами ПВО сбит в воздухе 21 снаряд американской реактивной системы залпового огня «HIMARS», баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области.

Фото: Министерство обороны РФ

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

316 - самолетов.

158 - вертолетов.

2176 - беспилотных летательных аппаратов.

379 - зенитных ракетных комплексов.

5494 - танка и других боевых бронированных машин.

866 - боевых машин реактивной системы залпового огня.

3457 - орудий полевой артиллерии и минометов.

6395 - единиц специальной военной автомобильной техники.