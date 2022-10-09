Шукшина на премьере своего нового фильма призвала россиян молиться после взрыва Крымского моста

Мария Шукшина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера детской комедии «Иван Семёнов – школьный переполох». В широкий прокат картина выходит 13 октября, первыми ее зрителями стали звезды кино и шоу-бизнеса.

Одну из главных ролей в фильме режиссера Антона Богданова исполнила Мария Шукшина. Актриса редко появляется на красных дорожках, но для этой премьеры сделала исключение, решив лично представить свою новую работу.

Шукшина призналась журналистам, что очень расстроена утренними новостями о взрыве на Крымском мосту. Актриса считает, что сейчас не самое подходящее время для выходов на красную дорожку, но она не могла подвести команду, создавшую фильм.

- То, что сегодня произошло – это трагедия абсолютная. Конечно, совсем не вяжется красная дорожка на премьере сегодня после случившегося. Это такое переступание через себя. Я не могу подвести режиссёра, – сообщила актриса.

А на вопрос: какой совет она может дать россиянам, чтобы помочь им пережить ежедневный поток тревожных новостей, Мария ответила коротко: молиться.

Актриса появилась на показе картины «Иван Семёнов – школьный переполох». Фото: Борис КУДРЯВОВ

В фильме «Иван Семёнов – школьный переполох» Шукшина играет бабушку главного героя – мальчика Ивана Семенова. Фантазера и хулигана за плохое поведение переводят из элитной частной гимназии в самую обычную школу на окраине Перми. В новом классе Иван быстро находит себе друзей и проказничает еще хлеще, становясь кошмаром для всей школы. Комедия – современная адаптация детской повести пермского писателя Льва Давыдычева «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника».

Виктор Добронравов с женой Александрой и дочками Варварой и Василисой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Фильм снят в духе старого доброго «Ералаша», и даже исполнитель роли рыжего Ивана Семенова Роман Погорелов – абсолютная копия знаменитого ералашевского рыжика Саши Лойе. Повзрослевший Александр Лойе, кстати, тоже сыграл в картине одну из ролей. Режиссер Антон Богданов и сам признает, что черпал вдохновение в советской классике:

- Сейчас мы много говорим про сложные времена, но нашим детям нет места в сложных временах – это всё проблема взрослых, поэтому давайте не будем загружать наших детей, подростков, даже самих себя постоянным угнетением… Я уверен, что кинематограф - это тот момент, когда мы все можем отдохнуть, а дети, тем более. Не надо погружать их в этот поток новостной информации: пускай они смотрят на своё детство, на себя со стороны, - считает режиссер. - Может быть, они просто захотят стать таким же беззаботным Иваном Семёновым или же, наоборот, не стать.

Исполнитель главной роли Ивана Роман Погорелов очень похож на... Фото: Борис КУДРЯВОВ

...звезду "Ералаша" Александра Лойе в детстве. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На премьеру комедии многие звезды пришли с детьми. Экс-супруга создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Анна привела в кинотеатр его дочку Василису Грачевскую. А актер Виктор Добронравов - всю семью: жену Александру и дочерей Варвару и Василису.