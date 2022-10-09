Киркоров рассказал о смерти дочери

Филипп Киркоров с отцом Бедросом и детьми Аллой-Викторией и Мартином. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певец Бедрос Киркоров в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» рассказал о самой страшной трагедии в своей жизни – смерти дочери. Артист считает себя косвенно виновным в гибели ребенка и говорит, что не может простить себе этого до сих пор.

Его дочь Ксения, младшая сестра поп-короля Филиппа Киркорова, умерла 19 лет назад сразу после рождения.

- Мы очень переживали. Очень хотели ребенка. Я видел дочку в инкубаторе. Я, было, хотел сопротивляться, думал назвать дочку именем своей мамы - София. В нашей семье так принято, но мы нарушили эту традицию. Может, нас за это жизнь и наказала, - с трудом сдерживая слезы, рассказал Бедрос Филиппович в эфире канала НТВ.

Артист по сей день переживает из-за того, что согласился дать дочери другое имя, тем самым нарушив семейную традицию. Он считает, что судьба таким образом отомстила ему.

О семейной трагедии ранее рассказывал и Филипп Киркоров. В одном из своих последних интервью певец упомянул, что его отец до последнего не хотел рассказывать ему о случившемся.

- Я узнал обо всем, когда девочка уже родилась, и когда легкое не раскрылось. Я тогда очень ругался и кричал на отца. Ситуация была непростой. Люда забеременела после сорока лет, был высокий риск. Ведь можно было привезти ее в Москву, а не рожать в роддоме маленького городка, - сокрушался Филипп.

Бедрос Киркоров с женой Людмилой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бедрос Киркоров 2 июня отметил 90-летие, но, несмотря на почтенный возраст, выглядит бодрым и крепким. Как выяснилось недавно, в его жизни по-прежнему кипят сердечные страсти: Киркоров-старший расстался с женой Людмилой. Отец Филиппа много лет был счастлив во втором браке. Когда мать знаменитого певца умерла, Бедрос познакомился с женщиной из Новгородской области - директором совхоза «Трудовик». Они поженились и жили вместе в Нижнем Новгороде, пока у Бедроса не родились внуки. Киркоров-старший стал все чаще пропадать в Москве и нянчиться с Аллой-Викторией и Мартином. Тогда они с Людмилой приняли решение разъехаться. Сейчас Бедрос живет в большом загородном доме Филиппа. Супруги сохранили не только хорошие отношения, но и штамп в паспорте.

- Мы не развелись, она приезжает ко мне. А я сам из-за внуков все бросил, даже сцену, только ими занимаюсь, - рассказывал Киркоров-старший.