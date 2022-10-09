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Политика9 октября 2022 5:05

Истерика Зеленского не приведет к Третьей мировой войне

Профессор МГИМО Подберезкин заявил, что истерика Зеленского не приведет к Третьей мировой войне
Людмила ПЛОТНИКОВА
Hа всем этом фоне огромных наработок истерика Зеленского может выглядеть либо как истерика наркомана, либо как провокация

Hа всем этом фоне огромных наработок истерика Зеленского может выглядеть либо как истерика наркомана, либо как провокация

Фото: REUTERS

Призыв украинского президента нанести превентивные удары по российской территории наделал в мире много шума. Многие сочли развитие событий, при котором наш мир оказался в шаге от Третьей мировой, наиболее реалистичным сценарием.

Директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин, выступая в эфире Радио «Комсомольская правда», дал следующую оценку происходящего:

- Я думаю, что в последние дни появились все признаки того, что ситуация, скажем так, если не успокаивается, то, во всяком случае, затормаживается. То есть все, видимо, поняли, что грань прошли, и дальше эта риторика может привести к неким последствиям.

Дело в том, что уже сложилась система взаимоотношений, были переговоры по стратегической стабильности, многочисленные переговоры по ограничению и сокращению вооружений, контакты между военными. И мы, и американцы прекрасно понимаем возможности каждой из сторон, и как эти возможности могут быть использованы. И даже отчасти понимаем не только свои, но и чужие оперативные планы по использованию ядерного оружия.

Вот на всем этом фоне огромных наработок истерика Зеленского может выглядеть либо как истерика наркомана, либо как провокация. Так к ней отнеслись, в общем-то. Байден еще раз подчеркнул, что ни НАТО, и Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Россией. Это как раз их стратегия, и она заключается в том, чтобы, фактически ведя конвенциональную войну и обкладывая нас санкциями, не переходить границы. А как раз Зеленский предлагает их перейти. Более того, он сказал впервые за долгое время, что готов встретиться с Путиным, о чем-то переговорить.

Все эти признаки говорят о том, что Байден не собирается дальше переходить границу, потому что понимает всю опасность этого. Его вполне устраивают те рамки, в которых сейчас проходит военная операция. Она с точки зрения американцев вместе с санкциями достаточно успешна, она уничтожает, как им кажется, экономику России. С другой стороны, есть и негативные последствия с точки зрения ценообразования на энергоносители и в отношениях между союзниками. И все это выходит из-под контроля, что не нравится, в том числе и Байдену. Он не настолько глуп, как его иногда пытаются представить, чтобы это не понимать. Точнее, те люди, которые за ним стоят.

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