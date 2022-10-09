ФБР намерены обвинить сына Байдена в лжесвидетельстве и налоговых преступлениях

Алкоголь и кокаин были верными спутниками Хантера Байдена на протяжении многих лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФБР США, агенты которого ведут расследование в отношении Хантера Байдена, сына действующего американского президента, заявили, что собрали достаточное количество доказательств, позволяющих предъявить президентскому отпрыску обвинение в лжесвидетельстве и налоговых преступлениях.

Расследование началось после того, как к федеральному прокурору штата Делавэр Дэвиду Вайссу попали материала дела о деятельности Хантера Байдена в интересах других стран – Украины и Китая.

В 2013 году сын Джо Байдена входил в состав совета директоров компании BHR Partners и получал от некоего китайского миллиардера $10 миллионов в год только за то, что сводил его со знакомыми политиками и бизнесменами. Годом позже Хантер стал членом правления компании Burisma, которая занималась добычей газа на Украине, и получал ежемесячно $50000. Против компании было возбуждено сразу несколько уголовных дел, что отразилось не только на карьере сына президента США, но и создало немало помех его отцу.

Впрочем, папенька уже привык к тому, что его горе-сына часто преследуют скандалы. В 2020 году в Сеть попали фотографии и видео с ноутбука Хантера. Весь мир облетели кадры, на которых Байден-младший употребляет наркотики и устраивает оргии с проститутками.

Алкоголь и кокаин были верными спутниками Хантера Байдена на протяжении многих лет. Впервые он попробовал спиртное, когда ему было 8 лет, кокаин попался ему в студенческие годы.

Первая жена Хантера, Кэтлин Буле, с которой он прожил 22 года и родил троих детей, умоляла его пройти лечение от алкогольной зависимости. Самое долгое, что удалось Хантеру – это прожить 7 лет без виски, но потом он все равно сорвался. После того, как Хантер изменил супруге с вдовой своего родного брата, Кэтлин подала на развод.

Хантер недолго горевал в одиночестве – вскоре он встретил режиссера из ЮАР Мелиссу Коэн и сделал ей предложение. Они поженились, а через год у них родился сын.

Сейчас Хантер Байден на фоне бесконечных уголовных расследований стал примерным семьянином. С деловой карьерой он завязал и посвятил себя искусству. Байден-младший теперь художник и пишет картины, стоимость которых доходит до $500000. По признанию сына американского президента, искусство помогает ему не сойти с ума.