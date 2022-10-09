В Эстонии пожаловались на внутриевропейский раскол

Каллас пожаловалась на нарастающую усталость европейских стран от затянувшегося конфликта на Украине Фото: EAST NEWS

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что среди стран ЕС нет единства в отношении антироссийских санкций: раскол происходит из-за нежелания некоторых участников альянса сохранять единую позицию по ограничениям в отношении России.

Каллас пожаловалась на нарастающую усталость европейских стран от затянувшегося конфликта на Украине, а кризис в каждой отдельно взятом государстве никак не способствует выработке единой позиции.

Кроме того, Запад элементарно не знает, чем еще ущемить непокорную Россию, в отношении которой введены уже практически все мыслимые санкции.

– Все сложнее становится вводить новые санкции. Осталось не так много областей, на которые мы можем их наложить. Это создает проблему, – посетовала Каллас, в последнее время безуспешно пытающаяся играть роль новой «железной леди».

Вот только до уровня Маргарет Тэтчер глава лимитрофного государства явно не дотягивает. Равно как и Эстония – до Великобритании. А потому потуги эстонского премьера все чаще вызывают усмешку даже среди коллег по русофобскому цеху, не говоря уже об официальных лицах России.

Одним из показателей раскола в Евросоюзе является недавний отказ Бельгии от голосования по восьмому пакету антироссийских санкций. Блокировать решение страна не стала, но от участия в голосовании воздержалась из-за несогласия по поводу ограничения поставок стали из РФ.