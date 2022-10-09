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В мире9 октября 2022 5:20

В Эстонии пожаловались на внутриевропейский раскол

Премьер Эстонии заявила, что в ЕС нет единства в вопросе санкций против России
Юрий МАЙБОРОДА
Каллас пожаловалась на нарастающую усталость европейских стран от затянувшегося конфликта на Украине

Каллас пожаловалась на нарастающую усталость европейских стран от затянувшегося конфликта на Украине

Фото: EAST NEWS

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что среди стран ЕС нет единства в отношении антироссийских санкций: раскол происходит из-за нежелания некоторых участников альянса сохранять единую позицию по ограничениям в отношении России.

Каллас пожаловалась на нарастающую усталость европейских стран от затянувшегося конфликта на Украине, а кризис в каждой отдельно взятом государстве никак не способствует выработке единой позиции.

Кроме того, Запад элементарно не знает, чем еще ущемить непокорную Россию, в отношении которой введены уже практически все мыслимые санкции.

– Все сложнее становится вводить новые санкции. Осталось не так много областей, на которые мы можем их наложить. Это создает проблему, – посетовала Каллас, в последнее время безуспешно пытающаяся играть роль новой «железной леди».

Вот только до уровня Маргарет Тэтчер глава лимитрофного государства явно не дотягивает. Равно как и Эстония – до Великобритании. А потому потуги эстонского премьера все чаще вызывают усмешку даже среди коллег по русофобскому цеху, не говоря уже об официальных лицах России.

Одним из показателей раскола в Евросоюзе является недавний отказ Бельгии от голосования по восьмому пакету антироссийских санкций. Блокировать решение страна не стала, но от участия в голосовании воздержалась из-за несогласия по поводу ограничения поставок стали из РФ.

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