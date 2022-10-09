Лариса Лужина рассказала, как Сергей Герасимов «навязал» ее Станиславу Ростоцкому

Идею сделать из дневников полноценную интересную книгу предложила литературный агент АСТ, книжный продюсер Светлана Винтер Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В это трудно поверить, но о режиссере Станиславе Ростоцком, народном артисте СССР, признанном при жизни киноклассике, снявшем «А зори здесь тихие…», «Доживем до понедельника», «Белый Бим Черное ухо», «Дело было в Пенькове»… не было издано до сегодняшнего дня ни одной книжки. Обо всех его коллегах написано, и не по одному разу. О Ростоцком – ничего. Необъяснимо.

Восстановил справедливость сам… Ростоцкий благодаря энтузиастам и своей невестке Марианне Ростоцкой, которая обнаружила дневники режиссера. Эти рукописи легли в основу книги, которая вышла в издательстве АСТ - «Счастье – это когда тебя понимают». Знаменитая цитата из кинофильма «Доживем до понедельника».

Идею сделать из дневников полноценную интересную книгу предложила литературный агент АСТ, книжный продюсер Светлана Винтер.

- То, что у нас получилось - это не биография Станислава Иосифовича, не выдуманная кем-то жизнь, не придуманная история, - рассказала «КП» Светлана Винтер. - Это дневники - такое личное пространство, где можно быть свободным в формулировках, где Станислав Иосифович не боялся быть непонятыми и писал все, что считал нужным. Ростоцкий словно прожил две жизни. Первая – это жизнь публичная: народный артист СССР, режиссер известнейших картин, фронтовик-орденоносец, лауреат нескольких Госпремий и дважды номинант на премию Оскар (за лучший фильм на иностранном языке). О второй жизни режиссера знали немногие. Она мало похожа на жизнь вечного триумфатора. Травля, запреты, потери, нестерпимая физическая боль, сомнения…

Дневники - это не только искренний рассказ о самом себе, но и размышления о том, как преодолевать трудности, как вести себя в экстремальных ситуациях, когда казалось нет выхода. Было очень важно выпустить книгу в юбилейный год. В апреле исполнилось 100 лет со дня рождения Станислава Ростоцкого. Полвека назад на экраны вышел его фильм о войне «А зори здесь тихие…». Исполнилось 45 лет ещё одному его киношедевру - «Белые Бим чёрное ухо» и 60 лет картине «На семи ветрах». За «Зори…» и за «Бима…» Ростоцкий номинировался на Оскар.

В издательстве АСТ вышла книга «Счастье – это когда тебя понимают» Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В книге есть рассказ Станислава Иосифовича о его многолетней дружбе с Сергеем Эйзенштейном, которого он считал своим учителем в кино, и с которым познакомился, когда его, 14-летнего мальчишку, отобрали на главную роль в картину «Бежин луг». Эйзенштейн тогда написал на его фотопробе: «Хорошо смеется». Но родители Ростоцкого решили сына уберечь от кино и отказались от съемок без его ведома.

Но кино из его жизни все равно никуда не делось. Во многом благодаря всё тому же Эйзенштейну, которому Ростоцкий принес свой первый сценарий, когда ему было уже 16. И потом было еще много удивительных встреч со всемирно известным киноклассиком.

На презентацию книжки пришла актриса Лариса Лужина. Она вспоминала, как проходила кастинг на картину Ростоцкого «На семи ветрах».

- Мы со Станиславом Иосифовичем сперва не подружились, - рассказала Лужина. - Он хотел снимать в главной роли другую актрису - Нелли Корниенко. Меня буквально навязал Ростоцкому мой мастер во ВГИКе Сергей Герасимов, которому надо было пристроить своих студентов на время очередной длительной киноэкспедиции. Сергей Аполлинариевич был художественным руководителем молодых режиссёров на киностудии им.Горького. Не выполнить его настоятельную «просьбу» Ростоцкий не мог. Но вместе с тем он не видел меня в роли героини. Из-за этого возникли трудности. Он упрашивал Герасимова поменять меня на Корниенко, как он и хотел. Мол я еще неопытная актриса, не вытяну главную роль. На что Герасимов ему отвечал: «Да, Лужина – это ещё сырая глина, но на то ты и скульптор. Иди – работой с ней». Ростоцкий смирился – деваться было некуда. Потом уже в процессе съемок мы подружились. Я благодарна судьбе за то, что она свела меня с таким режиссером. Он был обаятельным, остроумным, весёлым, общительным человеком. Ростоцкий очень любил женщин, актрис. Неслучайно в его фильмах такие потрясающие женские портреты, хотя это ещё заслуга оператора Вячеслава Шумского. Но именно Ростоцкий дал путевку в жизнь и в профессию очень многим актрисам: Ирине Печерниковой, Ольге Остроумовой, Екатерине Марковой, мне… Почти все в него были влюблены. Тем не менее, какие бы симпатии он не испытывал к своим героиням, он обожал свою жену Нину Меньшикову. И всегда к ней возвращался…

Книга «Счастье - это когда тебя понимают» рассказывает не только о съемках кино, но и сомнениях, поиске, разочарованиях и влюбленностях великого режиссера.