Депутат Слуцкий - о ЧП на Крымском мосту: «Те, кто это совершил, понимают только силу. Рано радуются»

Леонид Слуцкий. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Как сообщают информагентства, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил Украину в связи со взрывом на Крымском мосту. Его слова приводит местный портал Delfi. «Эстония, безусловно, приветствует это (взрыв на мосту. - А.Г.) и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией», - сказал Рейнсалу, назвав взрыв «смелым поступком».

В том же духе отреагировали на ЧП на Крымском мосту официальные лица и других стран Балтии.

… - Их реакция - просто дикость, - заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Леонид Слуцкий. - Дикость, с точки зрения даже не политической, а просто человеческой. Ну, как можно радоваться террористической атаке?

Что тут скажешь?

Можно выразить сожаление, досаду, протест. Весь этот сложный букет эмоций абсолютно понятен и близок любому здравомыслящему человеку.

А то, как реагируют на ЧП на Крымском мосту официальные лица стран Балтии, говорит о каком-то совершенно чудовищном изменении взглядов людей в сторону жестокости, в сторону патологической нетерпимости по отношению ко всему тому, что связано с Россией. В сторону поддержки Киевского режима, который в открытую, годами, творит геноцид населения. Редима, по своей сути, террористического, который, находясь под внешним управления, долгие годы бомбил, обстреливал, убивал мирных людей в Донбассе. И - продолжаем это делать.

- Леонид Эдуардович, а можно все же в этой ситуации что-то посоветовать официальным лицам стран Балтии?

- Полагаю, им можно дать только такой совет…

Не надо в агонии лязгать зубами, радоваться, торжествовать, праздновать победу - от того, что там осуществился пусть очень чувствительный для нас террористический акт.

Мы после любого подобного вмешательства, во-первых, более четко будем понимать, с кем имеем дело, хотя понимали и до этого.

Во-вторых, быстро все это отремонтируем, у нас есть для этого все условия.

И будем продолжать специальную военную операцию. Для того, чтобы вновь присоединившиеся к Российской Федерации регионы были в полном объеме освобождены.

И очень хочется верить, что это последняя и решительная схватка с нацизмом в человеческой истории. Очень уж эта ситуация далеко зашла. И этот режим, этот нацизм - это то, что никак не вписывается в нормальные человеческие рамки по нашему восприятию, и все это надо искоренять.

Ну, что ж, как бы ни было сложно, на войне как на войне.

- Ваше мнение - как сейчас должна реагировать Россия на ЧП на Крымском мосту?

- Как и чем мы должны ответить? Я не скажу - симметрично, нас на это провоцируют, но - жестко и адекватно.

Уверен, что мы объекты, а тем более, людей сумеем защитить от этих озверевших фашистов.

И здесь, к сожалению, терапия невозможна, только хирургия. Ампутация…

- Что это значит?

- Это значит, в ходе военного противостояния, которое так нужно Киеву, они будут повержены.

И нацизм будет навсегда искоренен на территории Украины.

Вот что значит хирургия, вот что значит ампутация, вот что значит то, что я сказал в отношении наших дальнейших действий.

Мы возвращаем домой своих. Тех, кто просит у нас защиты. Частицу русского мира, людей героических, стойких, мужественных, которые долгие восемь лет терпели все эти, совершенно не укладывающиеся в человеческом сознании, издевательства.

Запад использует в своих целях киевский режим, который вознамерился было уже в начале нынешнего года обладать ядерным оружием. И это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения, поскольку угрожает напрямую национальной безопасности России. Вот почему и началась специальная военная операция. Неизбежная и благородная.

- Вы были одним из тех, кто представлял Россию на переговорах с Украиной уже после начала военной спецоперации…

- Они, к сожалению, не способны на какие-то переговоры.

Переговоры для них – это только средство оттянуть время, получить новое летальное вооружение. И, движимые своими западными тьюторами, они пошли на военное противостояние.

И, конечно, нужно отдавать себе отчет в том, что верхушка киевского режима, находясь в вывихнутом сознании, понимает только силу. Ну, а те, кто их поздравляет - они рано радуются

Своими террористическими, а иначе их назвать невозможно, атаками наши оппоненты, а сегодня уже с полным основанием надо говорить - враги, делают невозможными любые переговоры.

Тем более, давайте вспомним, Зеленский издал указ: пока Президент России - Путин, переговоры невозможны.

Ну, раз так, раз взорвали Крымский мост, раз нас хотят вытеснить из Херсона, коль случаются другие, совершенно невероятные вещи…

Тогда давайте вспомним, что происходило на Азовстали, нам тогда не оставили другого выбора, кроме как жестко и решительно подавлять укронацистов.

И главная задача сегодня - искоренять, еще раз позволю себе повториться, нацизм на территории Украины, да и, в принципе, вообще - в мировой архитектуре ХХI столетия, которое должно быть мирным, стабильным.

И Россия в этом, вне всякого сомнения и без утопий, самым реальным образом играет ключевую роль.

- Спасибо огромное.

- Крепко обнимаю вас.

- Обнимаю. Пока.