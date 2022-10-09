Взрывная волна от Крымского моста: Как Россия может отреагировать на диверсию

Железнодорожное полотно взрыв не нарушил. Поезда в Россию и обратно были пущены в течении первых же суток после происшествия Фото: REUTERS

Ранним субботним утром на въезде на Крымский мост со стороны Тамани произошел взрыв. При этом загорелись вагоны железнодорожного состава, который шел параллельно взрыву. Было разрушено нескольких десятков метров автодорожного полотна. Разбираемся в ситуации, рассматриваем последствия, говорим о выводах.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

В субботу, 8 октября в 6.05 по местному времени (совпадает с московским) на автомобильной части Крымского моста со стороны Краснодарского края между островом Тузла и мостовой аркой прозвучал сильный взрыв (он был зафиксирован и из космоса). Видеорегистраторы ехавших сзади машин зафиксировали, как мгновенно окутывается дымом грузовик на левой полосе, в дыму скрывается обгонявшая его справа светлая легковушка, бьет по тормозам следовавший за фурой темный внедорожник. Рушатся пролеты моста.

Ехавший выше по железнодорожной ветке моста состав мгновенно охватывает пламя. Благодаря оперативным действиям МЧС, из 59 топливных цистерн сгорело лишь 7. На ликвидацию ЧП и последствий брошено было почти 200 сотрудников министерства и около 40 единиц пожарно-спасательной и спецтехники, в том числе два пожарных поезда. Пламя быстро локализовано.

По предварительным данным следственного комитета, погибли водитель взорвавшегося грузовика и два человека из обгонявшей его легковушки.

Мощность взрыва — от нескольких сот килограммов до тонны в тротиловом эквиваленте.

КТО ВЗОРВАЛ

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк фактически признал причастность Украины к подрыву Крымского моста. Он написал в соцсетях: «Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть уничтожено».

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу взрыв на Крымском мосту приветствовал и поздравил с этим украинский спецназ.

О причастности украинских спецслужб к данному «ЧП» говорят и серьезные западные СМИ. По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина на место вылетела группа следователей СК и криминалистов, возбуждено уголовное дело.

КАКОВ УЩЕРБ

Железнодорожное полотно взрыв не нарушил. Поезда в Россию и обратно были пущены в течении первых же суток после происшествия (8 составов прошли до 14.00 воскресенья, они перевезли около 6 тысяч пассажиров).

Как минимум два пролета автодорожного плотная разрушены — по оставшимся около 16.00 в субботу начато организованное реверсивное движение личного автотранспорта и грузовых машин до 3.5 тонн.

Более тяжелый грузовой транспорт уже в первые часы начал переправляться паромами из Порта Кавказ в Керчь и обратно — для водителей это транспортная артерия бесплатна.

Всероссийский союз страховщиков предварительно оценил ущерб от ЧП на Крымском мосту в коридоре от 200 до 500 миллионов рублей.

Благодаря оперативным действиям МЧС, из 59 топливных цистерн сгорело лишь 7 Фото: REUTERS

ПОЧЕМУ МОСТ ВЫДЕРЖАЛ ВЗРЫВ

Запас прочности Крымского моста очень высок — его опоры должны выдержать землетрясение (или явление, которое может быть спровоцировано подводным взрывом) в 9 баллов. Сорта стальной арматуры и цементных смесей, которые были использованы при строительстве этого уникального сооружения позволяют говорить о его повышенной сейсмо- и ударопрочности.

Проект Крымского моста, по данным экспертов, предусматривал монтаж двух раздельных надвижных плетей с опорой на единую монолитную 12-свайную конструкцию, но тоже раздельно. Если вдруг подорвут одну плеть, вторая остается в целости и сохранности по силовым элементам. Свайный монолит, наверное, можно взять только ядерным взрывом, а вот более хрупкие плети оказались независимы друг от друга. И движение по второй из них возобновилось довольно оперативно.

То есть дорожное полотно при подобных взрывах обрушится может, но опоры все равно устоят. И мост сможет функционировать.

Запас прочности Крымского моста очень высок — его опоры должны выдержать землетрясение Фото: REUTERS

КТО ОХРАНЯЛ И КТО БУДЕТ ОХРАНЯТЬ МОСТ

«Внешнюю» охрану моста от возможных атак извне осуществляют подразделения Минобороны — части ПВО, военно-морского флота, а также другие структуры.

«Внутреннюю» охрану, то есть контроль и при необходимости досмотр машин, въезжающих на мост и со стороны Кубани, и со стороны Крыма, проводили сотрудники «Управления ведомственной охраны минтранса России». В их ведении - стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035. Этот комплекс оснащен приборами, способными фиксировать следы наркотиков, взрывчатки и химвеществ даже через пару месяцев после последнего контакта с ними. Также возможности комплекса позволяют видеть плотность металла, его инфракрасный спектр и ряд других параметров.

По данным директора Керченского филиала ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранспорта РФ» Олега Пономарева, которые он сообщил RT, «в круглосуточном режиме ведется сбор, обработка и передача от систем транспортной безопасности охраняемого объекта тревожных, служебных и информационных извещений, что позволяет в автоматическом режиме получать информацию о возникновении тревожных событий».

Почему при все при этом стал возможен взрыв? Уже заговорили о «человеческом факторе». О возможной недостаточной внимательности людей из дежурной смены, работавшей во время ЧП. Но делать выводы — задача следствия .

Теперь же, по поручению президента, контроль за работой по обеспечению безопасности моста возьмут на себя сотрудники ФСБ.

КАК ОТРАЗИТСЯ НА СНАБЖЕНИИ КРЫМА И ВОЙСК

В связи с тем, что железнодорожное движение по мосту было практически полностью возобновлено в первые же сутки после ЧП, а автомобильное возобновлено частично и по оставшейся невредимой части моста, и с помощью паромов, никакого серьезного влияния ни на снабжение полуострова, ни на доставку топлива, боеприпасов и подкреплений войскам, которое шло через северную часть Крыма, не произошло. Предполагавшиеся в первые часы ограничения по отпуску топлива крымским автолюбителям и гостям полуострова, а также продуктов первой необходимости на территории этого субъекта Российской Федерации в итоге введены не были.

КАК РОССИЯ МОЖЕТ ОТРЕАГИРОВАТЬ НА ПОДРЫВ

- Москва примет сильные меры в ответ на попытку подрыва Крымского моста. Но спешить в этом деле не стоит. Важно просчитать все до мелочей. Верховный главнокомандующий примет соответствующие решения...— написал в телеграм-канале член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Сенатор от Крыма, член комитета по международным делам Сергей Цеков заявил, что коридор через Херсонскую и Запорожскую области в Крым есть, мост вскоре восстановят, а реакция нашей страны на такой шаг должна быть адекватной.

- Реакция властей Украины на взрыв и пожар на Крымском мосту, который считается объектом гражданской инфраструктуры, — признак их «террористической сущности». - так написала в телеграм-канале представитель российского МИДа Мария Захарова.

Будут ли нанесены ответные удары по критически важным объектам инфраструктуры Украины? Исключать этого нельзя.

Какие это могут быть объекты? Военные эксперты говорят, в первую очередь, о нескольких железнодорожных станциях на украинско-польской границе, через которые идут эшелоны с западным оружием. О ряде мостов в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. А также об электростанциях, питающих ряд городов, где идет восстановление военной техники.