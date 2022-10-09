«Праздничная церемония не состоится». Юлий Гусман сообщил от отмене премии «Ника» в 2022 году

Кинопремия "Ника" не будет вручена в 2022 году. Фото: Борис КУДРЯВОВ

После того, как Никита Михалков предложить отказаться от отправки российского фильма на «Оскар» (и действительно отказались), стало известно и об отмене еще одной крупной кинопремии.

Церемонию вручения национальной кинематографической премии «Ника» организаторы решили перенести на 2023 год.

— В этом году «Ники» не будет, премия перенесена на следующий год, — объяснил худрук премии Юлий Гусман. — Конкурс прошел, деятельность «Ники» не прекращается, но праздничная церемония в этом году не состоится.

Номинанты на премию стали известны еще в феврале.

Жюри решило, что на победу в категории «Лучший игровой фильм» претендуют «Иван Денисович», «Капитан Волконогов бежал», «Медея», «Разжимая кулаки», «Купе номер 6», «Уроки фарси».

Филипп Янковский в фильме "Иван Денисович".

Среди режиссеров за награду должны были побороться Александр Зельдович («Медея»), Кира Коваленко («Разжимая Кулаки»), Наташа Меркулова, Алексей Чупов («Капитан Волконогов Бежал») и Вадим Перельман («Уроки фарси»).