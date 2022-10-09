Взрывчатку заложили в рулоны с пленкой: раскрыты подробности украинского теракта на Крымском мосту

По информации "КП", в операции украинских спецслужб были задействованы две большегрузные машины. На фото - первая фура.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил Владимиру Путину о том, что вне всяких сомнений теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы. Причем на разных этапах подготовки в нем участвовал граждане России и иностранных государств.

- Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодар… Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт, - подчеркнул Бастрыкин.

По информации сайта KP.RU, в этой операции были задействованы две большегрузные машины. Схема доставки была такова. Груз - 22 поддона пленки по 9 рулонов на каждом (один поддон весит около тонны) – прибыл по морю в грузинский порт Поти из Болгарии. Заказчиком выступал гражданин Украины. Далее он был погружен на фуру с иностранными номерами, водитель общался с заказчиком по Вацапу. Из Поти грузовик отправился в Армению, где груз был растаможен по правилам Таможенного союза – говорят, это типичный, не вызывающий подозрений маршрут дальнобойщиков, едущих в Россию, - затем машина въехала на территорию РФ через КПП Верхний Ларс. Тот самый, через который в Грузию от мобилизации бегут некоторые россияне. Конечной точкой был город Армавир, в котором поддоны перегрузили на другую фуру, которая отправилась в сторону Крыма.

Судя по всему, взрывчатка каким-то образом была заложена в рулоны с пленкой. Причем так, что на рентгене ее не было видно.

И сделано это было в Болгарии. А значит в организации этого теракта, помимо Украины, могли участвовать и иностранные спецслужбы.

Водитель первой фуры уже дает показания. Скорее всего, как и шофер второй фуры, он был использован вслепую и не знал о том, что везет.