Трудный путь на Патомский кратер

Патомскй кратер во всей своей красе. Кусочек лунного пейзажа посреди земной тайги. Его высота около 40 метров, а диаметр по гребню - почти 80! Ученые даже вычислили его массу - около миллиона тонн! Фото: Евгений САЗОНОВ

ЧТО ТАКОЕ «ӨКСӨКYЛЭЭХ УЙАТА»?

…Он манил нас давно, этот загадочный кратер на Патомском нагорье. Второго такого на планете нет. Представляю удивление иркутского геолога Вадима Колпакова, открывшего «пуп Земли» в 1949 году на склоне безымянной сопки. Якуты, пасущие в этих краях оленей, конечно, видели кратер задолго до Колпакова. Они называли его Гнездом огненного орла или просто Орлиным гнездом (Өксөкүлээх уйата - по-якутски). Усеченный конус действительно похож на огромное гнездо, а горка внутри напоминает яйцо гигантской птицы.

Главная загадка Патомского кратера - механизм его возникновения. Версий много. Основных было две: это воронка от падения крупного сверхплотного космического тела или, наоборот, - это «вулкан», который выдавило наружу из недр, но не магмой (поскольку следов лавы здесь не наблюдается), а иным, пока неведомым, способом. То ли вспучило мантийными газами из глубин, то ли серией мощных взрывов в недрах.

Фантазеры-блогеры, конечно, предлагают широкий выбор и экзотических версий. Среди них - крушение корабля пришельцев; испытания атомной бомбы; авария межконтинентальной ракеты, «природный подземный ядерный генератор» и даже рукотворная «пирамида», сложенная то ли древними цивилизациями, то ли узниками ГУЛАГа…

Анализ годичных колец лиственниц, растущих по краям Патомского кратера, позволил ученым оценить его возраст приблизительно в 500 лет. Это сразу отсекает версии, связанные с событиями ХХ века, - в частности, падением осколка Тунгусского метеорита. Также дендрохронологический анализ лиственниц, растущих внутри кратера и на его склонах, позволил прийти к выводу, что он формировался поэтапно - разные части в разные столетия.

ВОСЬМЕРО СМЕЛЫХ

Те самые восемь смелых, что бросили вызов загадочному Патомскому кратеру (восьмой - автор снимка - за кадром). Фото: Евгений САЗОНОВ

Наша экспедиция - это трое участников из Бодайбо и пятеро - из Москвы (среди них два сотрудника «КП» и малаховская команда ООО «ТВ Хит» от канала «Россия 1»).

Наша пятерка вылетела из Москвы 27 августа. К этому моменту тройка спецов-бодайбинцев из компании «Лензолото» уже два дня находились на кратере, вырубая в тайге вертолетную площадку.

Московская группа залетала из Мирного - алмазной столицы Якутии. В большом авиаотряде компании АЛРОСА хороший парк вертолетов Ми-8. А в Бодайбо, увы, на сегодня не осталось ни одной большой вертушки. Только «бутиковые» «Робинсоны» грузоподъемностью не более 300 кг. Для нас это не вариант. Ну так нам казалось…

«МЫ ЗДЕСЬ НЕ СЯДЕМ!»

Вылет из Мирного поставили на 7 утра, но было облачно, моросил дождь, и небесная канцелярия выпустила нас лишь заметно после полудня. В полете распогодилось, в иллюминаторы новенького Ми-8 пару раз видели радугу. Посчитали это добрым знаком… Пересекли Лену, неспешно несущую свои воды к далекому океану, и под нами выросли складки Патомского нагорья.

Добираться до места пришлось на такой крохе. Фото: Евгений САЗОНОВ

Вертушка сделала пару кругов над кратером, чтобы все успели снять его на фото и видео. Но дальше началось непонятное. Мы, не снижаясь, пролетели над подготовленной площадкой. Раз, другой, третий…

Дверь кабины распахнулась, и пилот прокричал:

- Мы здесь нигде не сядем! Площадка маленькая и большой угол склона… Летим назад. В Мирный!

Как в Мирный?.. Все грозило закончиться, даже не начавшись. А нам надо выполнить масштабное георадарное зондирование глубин «гнезда». А еще - закрепить мемориальную доску в честь Вадима Колпакова и безвременно ушедших исследователях кратера - ученом Евгении Воробьеве и нашем коллеге, журналисте «КП» Андрее Моисеенко. В конце концов нас ждут бодайбинцы, у которых почти не осталось продуктов…

- Садитесь, где можете, - сквозь грохот кричу в ответ пилоту. - Но максимально близко к кратеру!

«Максимально близко» оказалось очень далеко для непроходимой тайги - пять километров по прямой до кратера (а по кривой и все десять!).

Вертолетчики даже не заглушили мотор, и мы десантировались на вершину лысой горы под нервный свист винтов…

«ВЫ НЕ ПРОЙДЕТЕ!»

На ураганном ветру быстро поставили лагерь. Федя Морозов, наш инженер-геолог из «Компании ВНИИСМИ» - разработчика георадарной аппаратуры, - определил координаты и сообщил, что мы находимся на высоте 1100 метров. Однако…

Созвонился по спутниковому телефону с бодайбинцами и сказал, что завтра будем пробиваться к ним с частью груза. Взять за раз 450 кг, конечно, нереально.

Руководитель нижней группы геофизик Володя Суляндиков ответил, что они потратили целый день, чтобы пройти по тайге 4 километра до кратера от места, где их оставил гусеничный вездеход… Подытожил: «С грузом не пройдете! Попробуй вызвать маленький вертолет из Бодайбо».

Дальше звонил главе города Бодайбо Александру Дубкову. Тот ответил, что постарается договориться, но, по прогнозам, погода пару дней будет нелетная…

ЗИМОВКА В КОНЦЕ АВГУСТА

Что ж, придется пока жить тут на шквальном ветру, без дров и без воды. Слава богу, у нас с собой плитка, газовые баллончики, немного минералки и пара пивных полторашек - взяли угостить бодайбинцев. В общем, гречневую кашу мы готовили на… пиве (получилось с пикантной горчинкой).

Тем временем ветер заметно усилился, шатер мотало, как мочалку, температура упала. Снова обкладывали полог здоровыми камнями, снова рубили кедровый стланик для утепления. Ночью повалил снег, и мы проснулись уже в снежном «декабре»…

Утро 31 августа на вершине горы в пяти километрах от кратера. Фото: Евгений САЗОНОВ

Чтобы «зимовка» не превратилась в «перевал Дятлова», надо было срочно эвакуироваться. Куда? Например, в ближайший поселок Перевоз, на любой доступной технике. Глава Бодайбо пообещал, что за нами приедет гусеничный вездеход МТЛБ с ближайшего участка приисковиков. Быстро собрали вещи, палатку, надели на себя все, что было.

ДОВЕЗ В ПЕРЕВОЗ

Наш спаситель Костя на своем тягаче появился часа через три. Внутри его бронированной машины хватило места всем пятерым. Запах соляры невыносимый, зато тепло! За несколько часов доехали до участка старателей «ГПП «Реткон», где нас накормили и пересадили на вахтовку-«Урал».

К шести вечера проехали по пробитым в тайге грунтовым дорогам, преодолели сложный брод через широкую в устье реку Хомолхо (тьфу-тьфу, не хватало к нашим несчастьям завязнуть посреди нее!) и выгрузили свои пожитки на паромной переправе через реку Жую, напротив Перевоза. А еще через час наконец были в поселке.

…Потянулись еще два дня ожидания погоды и крохотного вертолетика «Робинсон». Больше всего боялись, что бодайбинцы не дождутся нас и мы не сможем выполнить георадарные замеры. Дело в том, что мы везли из Москвы передатчик и две здоровенные складывающиеся антенны, а у бодайбинцев был только приемник. Ни они без нас, ни мы без них работать не могли…

ЦЕЛЫЙ КРАТЕР СЧАСТЬЯ

«Волшебник», правда, не в голубом, а в вишневом вертолете прилетел на третье утро. Места в крохотном салоне «Робинсона» оказалось меньше, чем в «Запорожце», но за четыре рейса нас все-таки перебросили под Патомский кратер.

Быстро перетащили полтонны груза с косы в лагерь и пошли в гору. Километровый путь по тропе до кратера, вдоль Ексекюляха и круто вверх по тайге занял минут сорок.

От РГО и «КП» на одном из склонов была установлена памятная табличка в честь ушедших из жизни исследователей загадочного объекта - геологов Вадима Колпакова и Евгения Воробьева, а также журналиста «Комсомолки» Андрея Моисеенко. Фото: Евгений САЗОНОВ

Вблизи Патомский кратер теряет плавность своих линий и уже меньше похож на орлиное гнездо, поскольку сложен из темно-серых камней разного размера - от крупных глыб до мелких осколков. В основном это известняки, но встречаются сланцы, песчаники и кварц-мусковит-карбонатные жилы.

Породы, как правило, хрупкие и расслаиваются под ногами на тонкие пластины. Некоторые даже можно размять в руках в темный песок.

Есть ощущение, что кратер «живой» и его по сей день распирает неведомая сила.

Еще в Перевозе, где была мобильная связь, я получил от Володи Сунгоркина (вдохновителя экспедиции, к сожалению, недавно ушедшего из жизни) сообщение: «Позвони мне с кратера». Набрал его по спутнику прямо с Орлиного гнезда:

- Мы на кратере! Сделали замеры, закрепили мемориальную доску на склоне и отсняли кратер в фас, в профиль и, конечно, сверху - с дрона. Он красавец, приедем - покажем!

Следующий день на кратере также выдался солнечным. Что позволило нам завершить все

Со стороны георадар выглядит как две длинные ленты. Их протаскивают параллельно по склону и через каждые полметра производят измерения. Фото: Евгений САЗОНОВ

адарные работы. Это исследование мы затеяли, чтобы проверить предположение Александра Дмитриева, профессора, зав. кафедрой геофизики Иркутского технического университета: «Я не знаю, метеорит это или космический корабль, но определенно под кратером что-то есть. Нечто с аномально высоким для этих мест содержанием железа или других ферромагнетиков. Обработка данных магнитометрии показала, что лежит это «нечто» на глубине 100 - 150 метров...»

Мы растянули две 6-метровые антенны параллельно друг к другу, к одной из них подключили импульсный передатчик «Большая Берта», а к другой - приемник. Замеры проводились через каждые 50 см. Итогом этой работы, после компьютерной обработки результатов, станет глубинная (до двухсот и более метров) 3D-модель кратера. Ее мы получим к середине октября и поделимся информацией с ученым сообществом (читайте ближайшую «толстушку»).

…Как только мы закончили работу, погода вновь испортилась, и последние часы на кратере потянулись неимоверно долго. Наутро второго дня ожидания прилетел наш старый знакомый «алый вертолетик» и вывез всех восьмерых с грузом в Перевоз за пять ходок. Дальше был 11-часовой перегон на вахтовке в Бодайбо (300 км), перелеты Бодайбо - Иркутск (900 км) и Иркутск - Москва (4200 км). Но это уже сущие пустяки на фоне наших злоключений при заброске на Патомский кратер, верно?

Экспедиция осуществлена при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Приносим благодарность ООО «Компания ВНИИСМИ» за предоставленное георадарное оборудование, АО ЗДК «Лензолото» - за участие в организации георадарных и маркшейдерских работ на кратере. Выражаем признательность ООО «ТВ Хит» - за долевую поддержку и непосредственное участие в экспедиции. Также благодарим за деятельную помощь ЗАО «ГПП «Реткон» и организацию транспортной логистики ООО Артель старателей «Бородинская» и бывшего главу Бодайбинского городского поселения Дубкова А. В.