Лауреаты старые и малые, клиническая словесность, рука дружбы из Амстердама, горячий эстонский парень

Глава Нобелевского комитета Берти Рейсс-Андерсен объявляет о присуждении Нобелевской премии мира за 2022 год. Фото: REUTERS

В этом году лауреатом Нобелевской премии мира стала восточнославянская троица: вождь белорусского движения «Вясна» А. В. Беляцкий (впрочем, уроженец Карельской АССР, что лишний раз подчеркивает нерушимость российско-белорусской дружбы), российское общество «Мемориал»* и украинский Центр громадянских свобод.

Идейно русские, белорусские и украинские активисты едины, но принадлежат к разным возрастным и половым когортам. «Вясна» и «Мемориал» состоят в основном из мужчин горбачевского призыва. Тогда как киевские громадяне по большей части панночки лет тридцати. Что-то вроде известного десять лет назад движения FEMEN, но более нравственное - публично сисек не показывают.

Любовная патология

Что до Нобелевской премии по литературе, то ее получила никак не молодуха, но скорее женщина почтенного возраста - французской писательнице Анни Эрно 82 года. Шведская академия решила наградить ее «за мужество и клиническую остроту» ее произведений.

Слова «клиника» и «клинический» (если речь не идет о медицине) часто носят негативный оттенок, поэтому употреблять их в панегирическом смысле не рекомендуется. Например, фраза «Евгений Онегин» есть клинически острая энциклопедия русской жизни» годится разве что для собрания курьезных цитат из школьных сочинений.

Хотя на заре перестройки, когда взошли звезды Познера - Донахью, одна из участниц телемоста, говоря об интимном, сообщила: «Я патологически люблю своего мужа». Она не имела в виду ничего дурного, но зрители предались рассуждениям о таинствах любовной патологии.

В гендерной сфере вообще бывает много патологий. Генерал-полковник Кадыров, критикуя членов Московского и С.-Петербургского бегового общества, которые быстрее лани побежали за границу, «посоветовал уезжающим из России мужчинам надеть юбки и сменить имена на женские».

Мавра Гельман* и Бася Гребенщикова, наряженные в платья с кринолином, в самом деле представляли бы собой картину изрядного пацифизма.

А нашему не дали

Конечно, нашлись (особенно в Киеве) и недовольные тем, что пацифистского Нобеля не получил В. А. Зеленский, хотя его «весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив» известен всему миру. Но он может быть утешен мирной инициативой, которую выдвинула амстердамская мэрша Фемке Халсема: «Я убеждена, что лучший результат для нашего общества может быть достигнут путем декриминализации кокаина».

Злые языки, включая и самые высокопоставленные, упорно намекают на то, что необычные и причудливые речи В. А. Зеленского объясняются именно употреблением пока что криминализованного кокаина. То ли он в самом деле так укрепляет свой дух, то ли его противники, взяв за основу ругательное «кокаинист из чрезвычайки», придали этому выражению украинский колорит, и получилось «кокаинист из безпеки» (т. е. из нацбезопасности. - Ред.). Но в любом случае Зеленскому будет приятно. Когда кокаин декриминализируют, никто не посмеет делать грязные намеки.

В этом году лауреатом Нобелевской премии мира стала восточнославянская троица. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Так кто взорвал-то?

Правда, с последней его мирной инициативой, заключающейся в попытке подрыва Крымского моста (подробнее - стр. 6 - 7), получилась какая-то невнятица. Его наперсник Михайло Подоляка сперва похвалился причастностью Киева к теракту: «Всё незаконное должно быть разрушено», - а спустя несколько часов объявил, что это Россия сама и подорвала мостовой пролет. С тех пор в Киеве, Вашингтоне, Париже, Лондоне etc. царит глухое молчание. В некоторых случаях разработать методичку бывает не так просто. И только министр иностранных дел Эстляндии Урмас Рейнсалу обошелся без спущенных сверху указивок. «Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые стоят за этой операцией», - заявил он.

Некогда популярное выражение «горячие эстонские парни», используемое для намека на тугодумную медлительность - «доходит, как до жирафа», теперь явно устарело. Тугодумие проявляют горячие американские парни, а глава эстонской дипломатии, напротив, демонстрирует крайнее быстроумие и даже легкокрылость.

Тут министр скорее уподобился палестинским патриотам, которые, получив известие об атаке на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, тут же вышли на улицы Палестинской автономии с радостными песнями и плясками. Вроде бы сектор Газа далеко от Тоомпеа, но дух свободы дышит где хочет.

*В России признаны иноагентами.