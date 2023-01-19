Турция накрылась облаком: взрослые краснеют, когда смотрят в небо

Облако появилось недалеко от возвышенности, сообразно физическим законам. Ничего сверхъестественного. Фото: социальные сети

Облако материализовалось на рассвете в небе над турецким городом Бурса. Цвет – розовый. Форма – причудливая: эдакий сгусток с кольцом и дырой посередине. Одни наблюдатели углядели в облаке сходство с «летающей тарелкой», другим оно показалось похожим на женские гениталии. О чем сообщила британская газета The Daily Mail, приведя разъяснения метеорологов, которые признали в феномене довольно редкое чечевицеобразное облако. В розовый цвет его окрасили предрассветные лучи Солнца.

Чечевицеобразные (они же лентикулярные, они же линзовидные, они же altocumulus lenticularis ) облака образуются там, где поток воздуха обтекает препятствия - например, холмы или горы - и создает воздушные волны.

Местные жители, фотографировавшие причудливое облако, более склонялись к анатомическим аналогиям. Особенно женщины. Фото: социальные сети

«Вагину» как раз рядом с холмом и сфотографировали – видно на снимке, сделанном утром 19 января 2023 года с летного поля аэрокосмического тренировочного центра GUHEM.

Чечевицеобразные облака способны висеть в совершенно чистом небе. И не двигаться, даже когда дует ветер. Чаще всего их принимают за НЛО, за вагину – впервые.

Более подробно о том, как возникает феномен и как иной раз выглядит читайте в нашем материале.