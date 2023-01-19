Пухлые губы, брови-ниточки: 60-летняя Жанна Агузарова показала лицо после пластики

Жанна Агузарова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жанна Агузарова разменяла седьмой десяток, однако назвать королеву рок-н-ролла бабушкой ни у кого язык не повернется. Артистка тщательно следит за собой и не собирается проигрывать битву с возрастом. Хотя певица никогда не признавалась, что посещала пластического хирурга, этот факт, как говорится, налицо. Сегодняшняя Агузарова мало напоминает прежнюю «пришелицу с Марса», какой она была еще лет десять назад. В соцсетях Жанна поделилась свежим снимком, предоставив поклонникам возможность рассмотреть свое лицо крупным планом.

Артистка решила поздравить подписчиков с Крещением и напомнила, что этот день благоприятен для омовения в проруби.

«Сегодня идем все в воду! Заряжаем водичку, заливаем в емкости святую воду, проверено — работает, даже когда убираешь квартиру! Крещение Господне! В 12 часов ночи смываем грехи! И новая жизнь!» - написала Агузарова на своей странице.

Певица опубликовала селфи, продемонстрировав, что она в очередной раз сменила имидж. Жанна сделала новую прическу, накрутив легкие кудри, изменила форму бровей - теперь это модные ниточки, и, похоже, еще больше увеличила губы. Судя по фото, артистка сама сделала себе макияж. Внимательные поклонники отметили, что у нее на глазу отклеились накладные ресницы, а одна бровь странно изогнута.

Певица поделилась свежим снимком и поздравила поклонников с Крещением. Фото: соцсети.

В последнее время певица все чаще выходит на связь с ценителями своего таланта. В начале января артистка поздравила поклонников с Новым годом, опубликовав фото в крошечном бикини. Пользователи Сети отметили, что в свои 60 лет Жанна сохранила подтянутую фигуру и может похвастаться длинными стройными ногами.

Агузарова еще в 90-е начала эпатировать публику и выходить на сцену в экстравагантных нарядах, с разноцветными волосами и ярким макияжем. В 2000-е артистка неожиданно заявила о своей связи с космосом – мол, она родом с Марса, и на Землю прилетела только погостить. Гардероб звезды пополнился серебристыми балахонами, шапочками из фольги и прочими атрибутами инопланетной моды.

В последние годы королева отечественного рок-н-ролла редко показывается на публике. Поэтому каждое появление певицы вызывает у поклонников живейший интерес. В 2022 году артистка дала несколько концертов в московских клубах и в Зеленом театре на ВДНХ, и на каждом ее выступлении был аншлаг. Хотя Агузарова выступает нечасто, спрос на нее достаточно большой, и устроители готовы платить ей за пение хорошие деньги. Гонорары за ее концерты составляют от 20 до 50 тысяч евро (от 1,5 до 3,5 миллионов рублей).

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