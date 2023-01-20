Звезде Голливуда Алеку Болдуину грозит 1.5 года тюрьмы за непредумышленное убийство оператора

Если Болдуина и Гутьеррес-Рид признают виновными, им грозит до 18 месяцев тюремного заключения Фото: REUTERS

Раст - фамилия главного героя вестерна, съемки которого начались в США в октябре 2021 г.

Дикий Запад. 1880-е. Знаменитый преступник Харланд Раст спасает от виселицы своего тринадцатилетнего внука Лукаса, которого приговорили к смертной казни за случайное убийство. За беглецами ведут погоню легендарный маршал США Вуд Хелм (актер Трэвис Фиммел, прославившийся ролью Рагнара Подброка в сериале «Викинги») и охотник за головами Фентон «Проповедник» Лэнг ( Дженсен Эклс – звезда «Сверхъестественного».)

По сценарию, случайное убийство совершил внук Раста. А в реальной жизни - актер Алек Болдуин, исполнитель главной роли и сопродюсер картины.

Вот как это было. 21 октября 2021 г Болдуин репетировал в старой деревянной церкви на ранчо Бонанза-Крик штата Нью-Мексико сцену: по-ковбойски лихо выхватывал кольт 45-го калибра и наводил на съемочную камеру. За камерой стояла оператор фильма Галина Хатчинс. "Она показала мне, как я должен держать револьвер для съемки под определенным углом, - рассказал после трагедии актер в интервью телеканалу ABC News. - Я держу его так, как она попросила, револьвер был нацелен на нее ниже подмышки. Спусковой крючок нажат не был, я его не нажимал. Я взвел курок и спросил у нее: "ну как, видно меня, видно? Видно или нет?" После этого я отпустил курок - и прозвучал выстрел... Хатчинс упала. Я подумал – может, у нее обморок? Понимание, что в этом револьвере был боевой патрон, пришло только минут через 45 или даже через час. Я не знаю, что произошло на площадке. Не знаю, как боевой патрон оказался в этом револьвере. Не знаю!»

Пуля пробила Галине Хатчинс грудь и попала в плечо стоявшего рядом режиссера, автора сценария «Раста» Джоэла Соузы. Они вместе подбирали нужный ракурс для съемки Болдуина с кольтом. Хатчинс отправили в больницу на вертолете. Увы, она скончалась. Режиссер выписался из больницы на следующий день.

Болдуин действительно не мог знать, что в кольте боевой патрон. Оружие перед репетицией ему вручил помощник режиссера Дэйв Холлс со словами "cold gun" («холодный пистолет»). На жаргоне киношников – ствол заряжен холостыми патронами.

Сам Холлс за 15 минут до трагедии получил ствол от менеджера по оружию Ханны Гутьеррес-Рид. Для нее это был второй фильм в трудовой биографии. В кино она попала благодаря папе, знаменитому голливудскому оружейнику Теллу Риду, работавшему в «Джанго освобожденный», «Однажды в Голливуде». Вообще-то девушка сама должна была передать заряженный кольт актеру, но из-за ковида вход на съемочную площадку ограничили. Ханна тоже не могла объяснить, откуда взялся боевой патрон в кольте. И перевела стрелки на фирму, поставлявшую стрелковый реквизит. Даже иск против нее подала. Действительно, позже среди полтысячи холостых патронов, доставленных на съемки «Раста», полиция обнаружила несколько боевых.

Что же касается заявления Болдуина телеканалу ABC News, что он не нажимал на спусковой крючок, намекая, дескать, револьвер выстрелил сам…

Судебно-медицинская экспертиза ФБР показала: кольт функционировал нормально и не стрелял без нажатия на спусковой крючок. Камера момент выстрела не запечатлела, поскольку это была лишь репетиция, под каким углом Болдуину лучше держать ствол. И съемка еще не велась.

Галине Хатчинс было 42 года. Она – гражданка Украины. Родилась в Житомирской области в 1979 г. Отец Анатолий Андросович - военный моряк. Долгое время семья жила на советской военной базе за Полярным кругом. Как вспоминала Галина, детство ее прошло «в окружении оленей и атомных подводных лодок». После развала СССР семья вернулась на Украину. Галина окончила Киевский университет по специальности «международная журналистика». Снимала документальные фильмы в Англии. Переехала в США, вышла замуж за американца, выучилась на кинооператора. Сняла ряд фильмов. В 2019 г журнал American Cinematographer назвал ее одной из восходящих звезд американской кинематографии.

После ее гибели съемки вестерна приостановили. Муж Галины Мэтт Хатчинс от себя и их сына Андроса подал вскоре судебный иск к Алеку Болдуину. Обвиняя актера в халатности. Мол, он обязан был проверить, не заряжен ли кольт боевыми патронами и не направлять ствол на Галину. Однако позже Болдуин достиг внесудебного соглашения с семьей Галины. Мэтт Хатчинс стал исполнительным продюсером незаконченного фильма «Раст», съемки должны были возобновиться в январе 2023 г.

Но… В четверг прокурор 1-го судебного округа штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Олтвис заявила, что до конца января предъявит обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс во время съемок фильма «Раст» актеру Алеку Болдуину и ответственной за реквизиты оружия на этих съемках Ханне Гутьеррес-Рид: «После тщательного изучения доказательств и законов штата Нью-Мексико я пришла к выводу, что имеется достаточно доказательств для возбуждения уголовных дел … Никто не может быть выше закона, и каждый заслуживает справедливости».

Судить их будет суд присяжных. Если Болдуина и Гутьеррес-Рид признают виновными, им грозит до 18 месяцев тюремного заключения и штраф в размере 5 тысяч долларов.

Помощник режиссера Дэвид Холлс, передавший актеру перед репетицией заряженный кольт, пошел на досудебную сделку с прокурорами о признании вины в неосторожном использовании смертоносного оружия.

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