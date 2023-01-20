Британский король отказался от миллиарда

Король Великобритании Карл III. Фото: REUTERS

Король Великобритании Карл III отказался от получения прибыли за использование ветряных электрогенераторов и заявил, что деньги в размере около 1 миллиарда фунтов стерлингов надо направить на «широкое общественное благо».

Данный широкий жест монарх сделал на фоне известия от Букингемского дворца о заключении шести новых договоров аренды морских ветряных электростанций, прибыль от которых королевская семья начала получать примерно 20 лет тому назад во времена премьер-министра Тони Блэра.

Как правило, подобные договоры ведут к существенному росту финансирования британской королевской семьи, но в этот раз король решил поступить по-другому.

Известно, что на финансирование монархии в Великобритании ежегодно тратят более 86 миллионов фунтов. Общая стоимость владений королевской семьи оценивается в 15 миллиардов фунтов, в числе которых морские владения составляют не менее 5 миллиардов фунтов стерлингов.

Только за прошлый год прибыль британской королевской семьи увеличилась более чем на 310 миллионов фунтов.