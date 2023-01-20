Францию охватили массовые беспорядки

Французы не спешат соглашаться с пенсионной реформой правительства Макрона. Фото: REUTERS

Восемь крупнейших профсоюзов во Франции призвали к акциям неповиновения в связи с намерением правительства страны повысить пенсионный возраст на два года – с 62 до 64 лет.

– Это будут крупнейшие протесты, – пообещал глава профсоюза CGT Филипп Мартин.

Известно, что к забастовке едва ли не в полном составе уже присоединились работники нефтеперерабатывающих заводов концерна TotalEnergie, ограничено движение общественного транспорта, отменены вылеты самолетов, снижено производство электроэнергии, закрыты многие школы.

Беспорядки в Париже могут повториться уже в ближайшие дни. Фото: REUTERS

По оценкам профсоюзов, в акциях примут участие сотни тысяч людей по всей Франции, среди которых немало тех, кто обычно не выходит на улицы даже в связи с сильными общественными потрясениями.

Фото: REUTERS

По подсчетам действующего французского правительства, существующая в стране пенсионная система ведет к росту дефицита средств и к 2030 году может достичь «дыры» в 20 миллиардов евро. Именно этот перекос и призвано исправить повышение пенсионного возраста, а также требований к минимальному сроку взносов работающих в пенсионный фонд.

В профсоюзах подобные нововведения назвали излишне жесткими.