Целая страна впервые становится непригодной для жизни

Война в Южном Судане утихла, но жить в стране может стать совсем невыносимо из-за климатических перемен. Фото: REUTERS

По оценке ученых, климатические изменения в Южном Судане уже в ближайшие годы могут сделать эту страну практически непригодной для жизни.

Ранее в этом африканском регионе дожди выпадали едва ли не раз в столетие, однако этого хватало, для того чтобы поддерживать определенный биологический цикл многих животных и растений. Теперь же почва перенасыщена влагой после частых дождей, а также в результате разливов Белого Нила и сильнейших за последние полвека наводнений.

Население региона составляет порядка миллиона человек, и уже порядка 800 тысяч из них уже живут в лагерях для беженцев, поскольку климат в привычных им местах меняется кардинально: из-за заболачивания невозможно сеять, выращивать скот и строить дома. Кроме того, меняются и условия жизни на южно-суданской равнине Судд, основной житницы страны. Теперь Судд – это самое большое болото в мире, площадь превышает размеры Эстонии или в два раза больше Бельгии.