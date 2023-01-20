Хочешь продлить жизнь — пиши от руки: неожиданные факты о пользе каллиграфии

23 января в мире отмечается День ручного письма. Фото: Shutterstock

Каждый год (23 января) в мире отмечается День почерка или День ручного письма. Возможно, вы слышите о нем впервые, но вы еще больше удивитесь, если узнаете, что есть такая - Ассоциация производителей пишущих принадлежностей. Именно она придумала этот «праздник». Ассоциацию беспокоит, что клавиатуры заменяют нам искусство писать от руки – а ведь почерк каждого человека уникален, в нем – наш характер, почерк заставляет работать мозг (недаром детей развивают, заставляя красиво выписывать цифры и буквы). И можно, конечно, сказать цинично: бизнес спасают. Производят ручки, карандаши, а их никто не берет. Но все немного сложнее, конечно же.

БИБЛИЯ, КОРОЛЬ, ШКОЛА

Детей, которые заканчивали школу в царское или в ранее советское время, каллиграфией мучили не по-детски. Недаром, обнаружив автограф пожилого человека, мы умиляемся – какой почерк. Но какой ценой человек его в себе развил и на всю жизнь сохранил. Нам, учившимся в 70-е или 80-е, прописи давали, но уже не так активно. Считалось нормальным, что у мальчиков почерк так себе (зато честь каллиграфического мундира защищали девочки). Ну а в сегодняшней школе, хотя прописи формально остались, дело чистописания начисто забыто.

В современном мире каллиграфия притулилась в религиозной сфере. Если ты переписал от руки Библию, Псалтырь или Коран, тебе зачтется. Традиция, конечно, есть и не во всех странах, и не во всех религиозных организациях, но – есть.

Другое пристанище красивого почерка – мир богатых. Написанное от руки приглашение на скачки с последующим ужином – хороший тон в Великобритании и ее бывших колониях. Кое-где даже в органах власти еще есть штатные каллиграфы. Пишут от руки приглашения и поздравления особо дорогим гостям.

Но каллиграфию изгнали из школ не везде.

«В Японии преподавание каллиграфии является обязательным в средней школе, в вузах для будущих инженеров и в крупных корпорациях, - рассказал Комсомолке директор Современного музея каллиграфии Алексей Шабуров. – Это не миф, знаю о такой практике от сестры, которая преподает в Японии китайский и английский языки».

А что Россия? А в России чистописание практикуют в частных школах и гимназиях, где, как уверяют рекламные проспекты этих заведений, «готовят будущую элиту». Интереснее, что каллиграфию в нашей стране кое-где практикуют для развития мозга и как профилактику его заболеваний. И это работает? «Мы наблюдаем за частными школами и видим, как здорово это влияет на общее интеллектуальное развитие детей», - добавил Алексей Шабуров.

В Японии преподавание каллиграфии является обязательным в средней школе. Фото: Shutterstock

ДУША В РУКЕ

Для нашей культуры это неочевидное заключение. Скажем, листаете вы книгу и вам попадается автограф Гагарина, Менделеева – конечно, в виде репродукции. Мельком посмотрите, и только. Ну писал человек и писал.

В той же Японии не так. Там считается: как ты иероглифы пишешь, такой ты и человек. Дельный или не очень. При собеседовании придется написать каллиграфический тест. Компании продвигают сотрудника, рассматривая его почерк. В обеденный перерыв на предприятия приходят учителя каллиграфии. В Японии, Китае, Корее создание иероглифов (именно создание) – высокое искусство и даже магия. То же самое в восточном мире, где пишут арабскими буквами.

Почерк каждого человека уникален, в нем – наш характер. Фото: Shutterstock

Восточный мир – это пиршество каллиграфии. Выписать имя Бога так, чтобы вписать его в орнамент; написать цитату из Корана так, чтобы буквы образовывали, например, фигуру льва – высокое искусство, которым, однако, учат детей на каждом углу. И историки, наверное, скажут: ну да, там же запрещены изображения (к слову, это не совсем так). Изобразили льва буквами – вроде и запрет не нарушили, и себя показали. И отчасти это так. Но посмотрите на лучшие образцы арабского письма. Нет, тут другое: арабы просто любят буквы, которыми пишут. И в этом, согласитесь, есть что-то, заслуживающее глубокого уважения.

В старой России культуру писания букв продвигала церковь. Но после Петра началось засилье печатных книг, а саму церковь приравняли к министерству (от руки продолжали переписывать священные книги только старообрядцы), а после революции – какая уж церковь. Советы экспериментировали со шрифтами, и ранние советские книги прям хороши, но потом тоже все уныло унифицировалось.

В итоге получается, что буква для традиционных культур – это как бы образ человека. Эта идея может быть облачена в религиозные или в корпоративные, как в Японии, одежды, но – вот такая идея, разделяемая миллиардами людей. И было бы соблазнительно найти за этой традицией естественнонаучное, медицинское обоснование. Мол, так и есть – работает рука, работают и полушария мозга. Нам ведь все хочется обосновать научно.

МОЗГ ВСЕМУ ГОЛОВА

«У людей нет другого такого дела, предусматривающего объединение мелкой моторики с прогнозированием, памятью и стимулирующего образование новых связей нейронов, - считает доктор биологических наук, профессор Сергей Савельев. – Нужно знать, как пишется буква, представить слово и ее в слове, сцепить эти слова, построить и выполнить прогноз осмысленного текста. Написать рукой осмысленный текст даже из пяти слов – для мозга серьезная задача. Каллиграфия противодействует оболваниванию и разрушению личности».

Сильное заявление. Есть ли ему основания? Спросите у китайцев. Именно медики этой страны продвигают тему «каллиграфия и здоровье». Китайская медицина оперирует как традиционными понятиями (движение энергий в теле человека), так и современными медицинскими терминами. И обосновывает, что можно лечиться – письмом, как энергиями, так и научными понятиями. В свое время в Пекинском институте графической коммуникации поставили опыты и узнали, что студенты с красивым почерком в целом более здоровы и перспективны. Лучшая работа мозга, ровное дыхание, устойчивая психика, и вообще, недаром великие каллиграфы были сплошь долгожителями, подчеркивалось в работах этого института. Известный каллиграф современности Генри Као собрал все возможные последствия «терапии буквами» - тут и нормализация давления, и профилактика заболеваний мозга, в том числе деменции, да по сути весь букет хворей, подстерегающих дряхлеющего человека – от всего письмо спасает.

«К нам пришел учиться мужчина 75 лет, - рассказывает создатель и руководитель Санкт-Петербургской школы каллиграфии Пётр Чобитько. – Я не выдержал и спросил, зачем ему в таком возрасте каллиграфия. Он посмотрел на меня и строго сказал: «Молодой человек, пора наводить порядок в своих мозгах!» Я желаю каждому подумать об этом немного раньше».

Скажем прямо: жестких научных (в западном понимании) доказательств, что письмо от руки прямо вот спасает от деменции или инсультов, нет. Но зайдите в любую российскую клинику, где восстанавливают после тех же инсультов. У большинства пациентов утрачены навыки письма. И как их восстанавливают? Они пишут. Стали писать – вылечились. Нужны ли еще доказательства?

Что же до наших школ, представляется, что в основе забвения письменных традиций лежат два обстоятельства. Первое. Учителя отчитываются о своей работе по неким параметрам, в число которых красивый почерк учеников не входит. Параметры заформализованы и состоят из балов, цифр. А красоту почерка цифрой на измерить. И второе: большинство экзаменов – это процедура проставления галочек, крестиков и прочих фигурок, заменявших неграмотным письмо. Выбери правильный ответ из трех. И как-то сам собой отпадает вопрос, а почему бы ребенку не написать ответ. Вот же, сделал ребенок реферат. На компьютере набрал, ну и что? Мы же приучаем дитя мыслить, причем тут способ производства букв?

Наверное, в самом деле ни причем и, наверное, вопреки всему, скоро мы не будем писать от руки вовсе. Как на это откликнется наш мозг – посмотрим.

Китайские медики продвигают тему «каллиграфия и здоровье», тесно связывая это увлечение с нужными энергетическими каналами. Фото: Shutterstock

Как начать заниматься каллиграфией

Есть четыре способа обучения каллиграфии – в зависимости от места жительства, наличия свободного времени, интернета и денежных средств:

1. В группе с преподавателем;

2. Индивидуально с преподавателем;

3. Онлайн с преподавателем;

4. Самостоятельно дома.

При онлайн-занятиях новичку может потребоваться больше времени на понимание нюансов посадки и обращения с инструментом. При самостоятельном изучении не обойтись без книг, прописей и правильно оборудованного рабочего места.

Самых лучших результатов, по мнению профессионалов, можно достигнуть, комбинируя несколько способов обучения.

Что купить для занятий

— Держатели для металлического пера (прямой и косой)

— Металлические перья для каллиграфии

— Качественную бумагу

— Простой карандаш и ластик

— Линейку, транспортир

— Тушь для каллиграфии, гуашь

— Небольшую чернильницу

— Салфетки или ткань для протирки пера

— Кисточку-помощницу

— Емкость для воды

— Конторку для письма (по желанию).

В качестве перьев для новичка подойдут ширококонечные Tape достаточно больших размеров (3 или 4 мм) и остроконечные Nikko G или Zebra G. Плакатные советские перья не подходят.

Прямые держатели мы советуем использовать для письма ширококонечными перьями или для каллиграфического рисования. Косые — для работы с остроконечными перьями.

Подойдет офисная бумага плотностью около 80 г/м2 (не Svetocopy, на этой бумаге тушь будет расплываться). Для итоговых работ необходима более плотная бумага — от 120 г/м2. Бумага не должна быть глянцевой или мелованной. Карандаш, линейка и транспортир понадобятся для разметки каллиграфического листа. Можно обойтись и без них, напечатав готовую сетку на листе.

Недорогая черная тушь «Гамма» вполне подойдет для начала. Для протирки пера от остатков туши подойдут обычные бумажные салфетки или ткань, не оставляющая ворсинок на пере.

Емкость для воды может быть любой. Главное помнить, что следует аккуратно окунать перо в воду, когда оно стоит в держателе. Вода может попасть на металлическую сердцевину, в которую вставляется перо, и она начнет ржаветь.

Кисточкой-помощницей пользуются для заправки пера. Это позволяет лучше регулировать количество краски и не создавать клякс.

До изучения конкретного вида письма стоит почувствовать инструмент и потренироваться писать простые элементы, из которых состоят буквы: вертикальные стойки, овалы, арки.

Чтобы добиться хороших результатов, важно регулярно практиковаться. Причем лучше писать понемногу каждый день, чем по несколько часов подряд один раз в неделю. Организуйте себе рабочее место и время, когда вас никто не потревожит. Расположите все необходимое на столе: инструменты, бумагу, воду, пособия. Убедитесь, что вашим движениям рукой ничего не помещает. Определитесь с набором упражнений, которые вы хотели бы проделать за эту тренировку. Если вы уже перешли к словам — найдите подходящие фразы для письма. И вперед! Все получится!