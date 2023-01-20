Россияне просят запретить продажу вейпов в стране

Вывеска о запрете курения электронных сигарет на территории одного из нижегородских вузов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Большинство россиян выступают за полный запрет на продажу вейпов в стране. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в последнее время на продукцию поступает все больше жалоб, россияне огорчены тем, что электронные сигареты набирают популярность среди школьников.

Мы провели собственное исследование среди читателей и узнали, как можно сделать вейпы недоступными для подростков. Оказалось, что абсолютное большинство россиян видят только один выход – полный запрет на продажу такой продукции в стране. Респонденты уверены, что в другом случае, подростки все равно найдут выход, как купить запретный товар. Такое мнение разделяют 82% респондентов. Более того, участники опроса напоминают, что вейпы вредны не только для молодежи, а для любого потребителя, поэтому от их запрета страна только выиграет.

«Только запрет. Родители не всегда могут тотально контролировать, да и как ты великовозрастную деточку на контроль поставишь?» - говорит участница опроса.

«Вейпы надо запретить, они еще хуже сигарет», - соглашается другой.

А вот пятая часть россиян предлагают иные решения проблемы. Так, 11% считают, что вейпы нужно продавать только в специализированных магазинах, чтобы они даже не попадались школьникам на глаза в супермаркетах.

2% россиян предлагают подключить к решению вопроса родителей таких школьников, и штрафовать их, если ребенка поймают курящим. Тогда взрослые будут лучше следить за своими детьми, уверены опрошенные.

1% респондентов верит, что ситуацию поможет исправить повышение цен, тогда подросткам попросту не будет хватать карманных денег на сигареты.

А вот 3% верят, что не нужно заниматься решением таких вопросов на государственном уровне. Пусть все будет, как есть, а за здоровье и привычки своих детей пусть отвечают родители. Если их ребенок курит, то это проблема семьи, а не всей страны, уверены респонденты.

«По-моему, все очевидно, есть родители, они и отвечают за ребенка. Но, кажется, родители так не думают», - замечает участник опроса.

Оставшийся 1% участников опроса отметили, что затрудняются ответить на вопрос и не знаю, какой выход из ситуации – лучший.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 9,9 тысячи человек.