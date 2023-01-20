В Казахстан пришла новая эра: почему у Нурсултана Назарбаева не выдержало сердце

20 января стало известно, что 82-летний патриарх постсоветской большой политики Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

20 января стало известно, что первый президент Казахстана, 82-летний патриарх постсоветской большой политики Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Она прошла в Национальном научном кардиохирургическом центре. Происходила операция под руководством ведущего кардиохирурга страны, Героя труда Казахстана, уроженца Джамбула, 65-летнего Юрия Пя. Все медицинские мероприятия прошли в столице этой центральноазиатской республике, Астане. Которая несколько лет носила имя оперируемого, первого лидера государства - Нур-Султан. По данным пресс-секретаря экс-президента, Айдоса Укибая, операция прошла успешно.

За минувший год, что последовал после январских бунтов 2022-го, когда прошли погромы в южных городах страны, в первую очередь, в бывшей столице Алма-Ате, в которую по просьбе президента Токаева были ведены войска ОДКБ после разгрома госструктур, ситуация в республике в целом, и вокруг Назарбаева, в частности, изменилась кардинально.

Волнения в республике были подавлены. С помощью Москвы. Зачинщики бунта по всей стране посажены. Или подверглись остракизму. С подачи Астаны.

Изменение политического ландшафта было резко активизировано. С благословения нынешних властей республики.

11 января 2023-го, спустя год после подавления путча, Конституционный суд Казахстана постановил признать утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы». Тот закон провозглашал Нурсултана Назарбаева лидером нации. Что по казахски как раз и звучит "елбасы". Прежний Закон обеспечивал Нурсултану Абишевичу пожизненные привилегии и гарантии.

Но ничто не вечно под луной.

Конституционный суд в январе 2023-го заявил следующее: «Основываясь на воле народа Казахстана, выраженной на референдуме от 5 июня 2022 года, об исключении из Конституции пункта 4 статьи 46 и других норм, признать, что в Конституции отсутствуют правовые основания для сохранения конституционного закона «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы» в действующем праве Республики Казахстан. В связи с чем он подлежит признанию утратившим силу».

Вот так Назарбаев в январе 2023-го перестал быть елбасы - лидером нации. В ушедшем году бунтов, разоблачений и посадок он не смог защитить своих ближних и дальних родственников и друзей в разных властных структурах. В том числе, в силовых. Которых в Казахстане сажали одного за другим. Или преследовали. Обвиняя их в преступлениях против государства. А также в коррупции.

И вот у Нурсултана Абишевича прихватило сердце. И он оказался в руках 65-летнего сердечного хирурга Юрия Пя. Который 10 лет назад, впервые в истории Центральной Азии, сделал пересадку донорского сердца уважаемому 38-летнему пациенту — а ассистировали ему тогда коллега из Чехии.

Что произойдет после операции на сердце первого президента Казахстана — в отношениях Астаны с Москвой, Пекином и Вашингтоном, а также в отношении самого Нурсултана Абишевича?

Об этом мы говорили с директором Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семеном Багдасаровым.

СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ

- Семен Аркадьевич, сердце у экс-президента не выдержало год спустя после больших волнений на юге - и понятно почему?

- Да, на днях Конституционный суд лишил Назарбаева звания «елбасы». Власть окончательно перешла к нынешнему президенту Токаеву. Который за последний год, после январской попытки переворота, доказал не просто свою дееспособность по все направлениям - он все рычаги управления прочно взял в свои руки.

- Происходившие бунты в январе 2022-го - не были инспирированы извне?

- Уже через некоторое время прозвучали заявления, что эти беспорядки шли с подачи главы национального комитета госбезопасности, экс-премьера Карима Масимова. Который был приближенным Назарбаева. Там многое всплыло.

- Но Назарбаев сам покинул высшего поста в стране почти три года назад?

- Это так. Но Назарбаев, видимо, все-таки хотел оставаться в том или ином качестве номинальным руководителем республики. Но получилось то, что получилось.

- С января 2023-го Назарбаев, имевший ранее максимальные госгарантии, лишился их всех?

- Практически весь пакет гарантий бывшему президенту аннулирован. И столица его имени была обратно переименована, и сам он уже не елбасы. И близкие его сейчас под тем или иным давлением.

ЕВРОПА ИЛИ АЗИЯ?

- После успешной операции экс-президент республики постарается покинуть Казахстан?

- Где он будет дальше жить — это будет его выбор. Назарбаев — очень богатый человек. Где он будет восстанавливаться и жить после операции — это станет его решением. Может быть, решением его родственников. Швейцария - возможно. Беспокоиться об этих людях точно не стоит.

- Влиять на какие-либо решения в Казахстане он точно уже не сможет?

- Надо понимать, что в Казахстане пришла эра Токаева. И надолго. В республиках бывшей советской Центральной Азии, если человек всерьез приходит в верховную власть, он так быстро не уходит. А если как бы уходит, то передает власть самым близким. Но тут так не случилось.

- Назарбаев уходил с поста президента в марте 2019-го, надеясь, что его никто никогда не тронет?

- Полагаю, там был просчет команды Назарбаева. Они недооценили силу воли и возможные ресурсы того, кто пришел на смену. Токаеву надо отдать должное.

ДОЛГАЯ ГРАНИЦА

- Как для нас, для России, ситуация после операции на сердце Назарбаева изменится?

- Ничего всерьез не изменится. У нас одна из самых протяженных в мире границ с Казахстаном — 7600 км. Нам никуда от этого не деться. И России предстоит решать проблемы и на центральноазиатском, и на южнокавказском направлении, схожие между собой. Но нигде не получится прямолинейно решить, по одному щелчку.

- Депутата и лидера одной из парламентскийх партий Казахстана на днях исключили из партии за один лишь положительный отзыв о действиях России в СВО.

- В Казахстане и в ряде других экс-советских республик пока еще велика прослойка людей старшего возраста, кто хорошо относится к России, к Москве — в силу исторической и личной памяти. При том и казахстанская молодежь, в большинстве своем, отлично говорит по-русски. И они была до последнего позитивны к нам. И вообще уровень знания русского языка в Казахстане был одним из самых высоких на территориях бывших республик СССР. Но приходится быть циничными по отношению к странам, которых мы считали своими союзниками в последние 30 лет.

- Российский лидер морально поддерживал экс-лидера Казахстана после его ухода, они встречались несколько раз.

- Но что это может значить для Астаны? Которая ориентирована не только на нас, но и на Пекин, и на Вашингтон? И нынешний лидер успешно маневрировал между нами, Китаем и США.

- Но вложения в экономику Казахстана не равнозначны?

- 75% инвестиций по углеводородам в Казахстане принадлежит западным компаниям. Потому жизнь и человеческие отношения — сами по себе, а деньги за нефть и газ — они сами по себе. Политику на постсоветском пространстве надо менять сейчас, завтра будет уже почти поздно, послезавтра — бесполезно.